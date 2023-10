Iraka Chang'e 6 Shina hitondra zanabolana Pakistani mankany amin'ny volana

By

Nambaran'ny China National Space Administration (CNSA) fa hitondra zanabolana avy any Pakistan mankany amin'ny volana ny iraka Chang'e 6, iraka ho an'ny volana ho avy any Shina hatao amin'ny tapany voalohany amin'ny 2024. Ity vaovao ity dia notaterin'ny The News, fampahalalam-baovao Pakistaney.

Ho fanampin'ny Pakistan, ny iraka Chang'e 6 dia hitondra entana avy amin'ny European Space Agency (ESA), France ary Italia. Ny fitaovana frantsay ao anaty iraka dia hizaha toetra ny entona radioaktifa, raha ny ESA's Negative Ion Detector sy ny Valle Brett Radar System any Italia dia hampiasaina amin'ny tanjon'izy ireo.

Ny fampidirana ny zanabolana Pakistan, antsoina hoe CubeSat, ao anatin'ity iraka ity dia manasongadina ny ezak'i Shina hanafaingana ny tetikasa International Lunar Research Station. Ny CNSA dia mikendry ny hampiroborobo ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena amin'ny fitrandrahana habakabaka, ary manantena ny fiaraha-miasa bebe kokoa hipoitra izy ireo noho io hetsika io.

Ny tanjona voalohany amin'ny iraka Chang'e 6 dia ny hanangona santionany avy amin'ny lafiny maizina amin'ny volana ary hamerina azy ireo soa aman-tsara eto an-tany. Ny iraka tamin'ny volana teo aloha dia tsy nanangona afa-tsy santionany avy amin'ny faritra akaikin'ny volana, ka nahatonga ity ezaka ity ho tena manan-danja. Amin'ny famakafakana santionany avy amin'ny faritra samihafa amin'ny volana, ny mpahay siansa dia manantena ny hahazo fahalalana momba ny taonany sy ny tantara ara-jeolojika.

Taorian'ny iraka Chang'e 6, ny CNSA dia mikasa ny hanomboka ny iraka robotika Chang'e 7 mankany amin'ny tendro atsimon'ny volana. Ity iraka ho avy ity dia hikaroka famantarana ny ranomandry ary hanao fanadihadiana bebe kokoa momba ny atmosfera sy ny toetr'andro ao amin'ny faritra.

Ity iraka ity dia maneho ny fanoloran-tenan'i Shina hampandroso ny fikarohana ny volana sy hampiroborobo ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena amin'ny fikarohana an-habakabaka.

Loharano: Ny Vaovao

Fanamarihana: Ny URL an'ny loharano dia tsy tafiditra araka ny toromarika.