Nahomby tamin'ny ady amin'ny fanafoanana ny tany efitra sy ny fanatsarana ny tontolo iainana ny Fandaharan'asan'ny Fambolen-kazo Telo Avaratra (TNAP) any Shina, fantatra ihany koa amin'ny hoe “Rand Maitso Lehibe”. Ny fanadihadiana vao haingana navoaka tao amin'ny Ecological Processes notarihan'ny mpahay siansa Shinoa avy amin'ny Institute of Applied Ecology of the Chinese Academy of Sciences dia manambara fa ny TNAP dia namorona dobo karbônina lehibe.

Ny TNAP, natomboka tamin'ny 1978, no tetikasa famerenana amin'ny laoniny ny tontolo iainana lehibe indrindra eran-tany ary mamakivaky ny faritra maina sy semi-maina any avaratra-atsinanana, avaratra-afovoany ary avaratra andrefan'i Shina. Amin'ny alalan'ny fampiasana sary an-tsaina lavitra, ary koa ny fandinihana eny an-kianja sy ny angon-drakitra momba ny ala nasionaly, ny mpikaroka dia nanombana ny fitomboan'ny tahiry karbaona amin'ny biomass, ny tany, ary ny "karbonin'ny ekolojika", izay manondro ny fitrandrahana karbônina vokatry ny fihenan'ny tany noho ny fambolen-kazo. .

Hita tamin'ny fandinihana fa ny fitambaran'ny velaran'ny ala ao amin'ny faritry ny tetikasa TNAP dia nitombo teo amin'ny 221,000 kilometatra toradroa tamin'ny taona 1978 ka hatramin'ny 379,000 kilaometatra toradroa tamin'ny taona 2017. Nandritra ny efapolo taona lasa, ny TNAP dia nandray anjara tamin'ny fandotoana karbaona 47.06 tapitrisa taonina isaky ny taonina. taona. Fanampin'izay, nitombo 0.843 miliara taonina tamin'ny taona 1978 ka hatramin'ny 2.08 miliara taonina tamin'ny taona 2017 ny fitrandrahana karbaona amin'ny biomass ambonin'ny tany sy ambanin'ny tany.

Ny mpikaroka dia nanasongadina ny maha-zava-dehibe ny "karbonin'ny ekolojika", izay mitentina 16% eo ho eo amin'ny fitomboan'ny karbaona manontolo. Midika izany fa mitana anjara toerana lehibe amin'ny famaritana ny fitsinjarana ny tahiry karbaona any amin'ny ala arovana ny fiantraikan'ny tontolo iainana. Ny fanadihadiana dia manantitrantitra fa rehefa manombatombana ny fibobohan'ny karbônina sy ny famolavolana modely mifandraika amin'ny karbônina, dia tsy tokony hodian-tsy hita ny tombony azo avy amin'ny voka-dratsin'ny fambolen-kazo amin'ny tontolo iainana.

Ity fikarohana ity dia manome mari-pamantarana amin'ny fanombanana ny sandan'ny tetikasa famerenana amin'ny laoniny ny tontolo iainana nasionaly amin'ny lafin'ny fahafahan'ny karbônina milentika sy ny fanombanana ny fiasan'ny tontolo iainana. Maneho ny fiantraikan'ny “Rand Maitso Lehibe” ao Shina izy io, tsy amin'ny fanatsarana ny tontolo iainana ihany fa amin'ny fanalefahana ny famoahana gazy karbonika.

Loharano: Akademia Shinoa momba ny Siansa, DOI: 10.1186/s13717-023-00455-8