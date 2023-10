Asteroid 2023 UV6: Tsy fandrahonana fa fahafahana hitadiavana

By

Asteroid iray antsoina hoe Asteroid 2023 UV6, hitan'ny Biraon'ny Fandrindrana ny Fiarovana ao amin'ny NASA, no voatondro handalo akaiky ny Tany anio 27 Oktobra. Ity vatolampy habakabaka ity, an'ny vondrona Apollon'ny Asteroids Akaikin'ny Tany, dia hanatona ny planetantsika lavidavitra. 3.9 tapitrisa kilometatra raha mandeha amin'ny hafainganam-pandeha 26,329 kilometatra isan'ora. Na dia mahaliana aza tamin'ny voalohany, dia tsy mampidi-doza ho an'ny Tany izy io noho ny habeny somary kely ary tsy voasokajy ho asterôida mety hampidi-doza.

Miaraka amin'ny refy azo ampitahaina amin'ny an'ny trano iray, mirefy 59 metatra eo ho eo ny sakany, ny Asteroid 2023 UV6 dia mitovitovy amin'ny asterôida Chelyabinsk izay niteraka fahasimbana lehibe tany Rosia tamin'ny taona 2013. Mahaliana ny manamarika fa tsy sambany izao no niseho ny loza. ny asterôida dia nanakaiky ny Tany. Tamin'ny 14 Martsa 2010, ny fomba akaiky voalohany voarakitra an-tsoratra, rehefa nandalo ny planeta tamin'ny halavirana 24 tapitrisa kilometatra. Mahaliana fa mbola hisy fihaonana akaiky indray ity zavatra eny amin’ny lanitra ity amin’ny taona ho avy ny 18 Aprily, izay manatona amin’ny halavirana 40 tapitrisa kilometatra.

Ny fihazana asteroid dia lasa ezaka mihasarotra hatrany, miaraka amin'ny mpahay siansa mikaroka teknika vaovao hahitana sy hanara-maso ireo mpirenireny cosmic ireo. Ny iray amin'ireo fomba fiasa vaovao ireo dia ny fampiasana algorithm. Tao amin'ny fanadihadiana iray navoakan'ny Oniversiten'i Washington, ny mpikaroka dia namolavola algorithm antsoina hoe HelioLinc3D, izay nahita soa aman-tsara ny asterôida mety hampidi-doza nandritra ny fandinihana fitsapana tany Hawaii. Ilay asterôida, antsoina hoe 2022 SF289 ary mirefy efa ho 600 metatra ny sakany, dia noheverina fa tsy mampidi-doza eo no ho eo.

Aorian'ny fahombiazany, ny algorithm HelioLinc3D dia hampiharina ao amin'ny Vera C. Rubin Observatory ao Shily, izay hampiasainy ny angon-drakitra ao amin'ny tranokala hikaroka sy hanaraha-maso ny asterôida. Antenaina fa hiasa tanteraka amin'ny taona 2025, ity Observatory ity, izay fantatra taloha amin'ny anarana hoe Large Synoptic Survey Telescope, dia mikendry ny hanazava ny misterin'ny zavatra maizina sy ny fiasan'ny Galaxy Milky Way. Ny fampiasana algorithm toy ny HelioLinc3D dia antenaina hanatsara ny fahitana ireo asterôida mety hampidi-doza, manampy ny ezaky ny olombelona hiaro ny planetantsika.

FAQ

1. Loza ho an'ny Tany ve ny Asteroid 2023 UV6?

Ny Asteroid 2023 UV6 dia tsy miteraka loza mitatao ho an'ny planetantsika noho ny habeny somary kely ary tsy voasokajy ho asterôida mety hampidi-doza.

2. Hatraiza ny haben'ny Asteroid 2023 UV6?

Ny asteroid 2023 UV6 dia manana sakan'ny 59 metatra eo ho eo, izay mitovy habe amin'ny asteroid Chelyabinsk izay niteraka fahasimbana tany Rosia tamin'ny taona 2013.

3. Impiry ny Asteroid 2023 UV6 no manatona ny Tany?

Ny asterôida 2023 UV6 dia nanatona akaiky voalohany tamin'ny 14 martsa 2010, nandalo ny planeta tamin'ny halavirana 24 tapitrisa kilometatra. Aorian’ny fandalovan’ity anio ity dia ny 18 aprily amin’ny taona ho avy izao no hanatonana akaiky, amin’ny halavirana 40 tapitrisa kilometatra.

4. Inona no atao hoe Vera C. Rubin Observatory?

Ny Vera C. Rubin Observatory, fantatra taloha amin'ny hoe Large Synoptic Survey Telescope, dia teleskaopy fanadihadiana hita any Chile. Tanjona ny handalina ny zava-maizina sy hamoahana ny tsiambaratelon'ny Galaxy Milky Way. Hampiasa algorithm toy ny HelioLinc3D ny observatory mba hanatsarana ny fahitana asterôida mety hampidi-doza ihany koa.