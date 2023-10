Fahitana vaovao: Famoahana ny tsiambaratelon'ny fipetrahana amin'ny volana

By

Rehefa tonga teo amin'ny tampon'ny Volana ny Vikram an'ny Chandrayaan-3 tamin'ny 23 aogositra, dia nisy fisehoan-javatra niavaka niseho. Rehefa nidina sy nifandray tamin'ny tany amin'ny volana izy io, dia nisy akora be dia be natsipy tany amin'ny habakabaka, ka niteraka fisehoan-javatra manaitra antsoina hoe “ejecta halo”.

Ny mpahay siansa avy amin'ny Indian Space Research Organization (ISRO) dia nanombatombana fa manodidina ny 2.06 taonina ny epi-regolith volana, izay manondro ny eny ambonin'ny tany na regolith, dia noroahina tsy ho eo amin'ny toerana fipetrahana amin'ny velaran-tany 108.4 m². Ity zava-baovao mahavariana ity, voarakitra ao amin'ny Journal of the Indian Society of Remote Sensing, dia manome fomba fijery manan-danja amin'ny fitondran-tenan'ny fitaovana amin'ny volana mandritra ny hetsika fiondranana ary manome lalana ho an'ny fikarohana bebe kokoa momba ny jeolojia lunar.

Mba hanadihadiana an'io tranga io dia nitodika tany amin'ny Orbiter High-Resolution Camera (OHRC) ny mpahay siansa tamin'ny orbiter Chandrayaan-2. Tamin'ny fampitahana ny sarin'ny panchromatic amin'ny antsipiriany nalaina talohan'ny niakaran'i Vikram sy taorian'ny nahatongavan'i Vikram, dia afaka nanamarika ilay 'ejecta halo' izy ireo. Io tapa-kazo mamirapiratra tsy ara-dalàna io dia nanodidina ny mpitaingin-tsoavaly, nampiseho ny fihetsehana mahavariana tafiditra amin'ny fipetrahana amin'ny volana.

Ny fikarohana dia nanazava ny hery sy ny rafitra miasa mandritra ny fizotry ny fipetrahana, manome ny mpahay siansa ny fahatakarana lalindalina kokoa ny fiantraikan'ny mpandefa volana amin'ny tany. Ankoatr'izay, ny mpahay siansa dia nanombantombana ny habetsaky ny epiregolith lunar navoaka tamin'ny fampiasana fifandraisana ara-tsiansa, manampy ny fahalalantsika ny habetsahana sy ny fitondran-tenan'ny fitaovana amin'ny volana amin'ny fisehoan-javatra toy izany.

Ity fikarohana vaovao ity dia manamarika dingana lehibe amin'ny fikarohana ny volana, manolotra fomba fijery vaovao momba ny fifandraisana misy eo amin'ny sambon-danitra sy ny velaran'ny volana. Manokatra lalana mampientam-po ho an'ny fandalinana ho avy izy io, mandrisika ny fahatakarantsika ny jeolojian'ny Volana ary manokatra lalana ho an'ny iraka amin'ny volana mandroso kokoa.

Inona no atao hoe 'ejecta halo'?

Ny 'ejecta halo' dia ilazana ny faritra mamiratra tsy fahita firy voaforona manodidina ny mpandefa volana amin'ny fiatraikany amin'ny velaran'ny volana, vokatry ny fandroahana fitaovana amin'ny volana.

Inona no atao hoe epi-regolith lunar?

Ny epi-regolith amin'ny volana dia manondro ny sosona ambony amin'ny tany na regolith hita eny ambonin'ny Volana.

Ahoana no nianarana ny 'ejecta halo'?

Nampiasa ny Orbiter High-Resolution Camera (OHRC) tamin'ny orbiter Chandrayaan-2 ny mpahay siansa mba haka sary avo lenta mialoha sy aorian'ny fipetrahana, ahafahana manao fanadihadiana amin'ny antsipiriany momba ny 'ejecta halo'.

Inona no fiantraikan'izany fahitana izany amin'ny fitrandrahana ny volana?

Ity fikarohana ity dia manome fomba fijery manan-danja amin'ny fihetsiky ny fitaovana amin'ny volana mandritra ny fipetrahana ary manatsara ny fahatakarantsika ny hery sy ny dinamika tafiditra ao. Izy io dia manokatra lalana vaovao ho an'ny fikarohana sy fandrosoana amin'ny jeolojia volana sy ny fandrindrana iraka.