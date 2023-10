Ny fandinihana vaovao dia mampiseho ireo zavatra mahaliana momba ny fipetrahan'i Chandrayaan-3 amin'ny volana

Ny fanadihadiana vao haingana nataon'ny mpahay siansa avy amin'ny Indian Space Research Organisation (ISRO) dia nanambara antsipiriany mahavariana momba ny fipetrahan'ny volana manan-tantara an'i Chandrayaan-3, Vikram. Navoaka tao amin'ny Journal of the Indian Society of Remote Sensing Chandrayaan-3 Vikram Lander ny fanadihadiana mitondra ny lohateny hoe “Famantarana ny Ejecta Halo amin'ny Surface Lunar Around Chandrayaan-XNUMX Vikram Lander Mampiasa sary OHRC.

Araka ny fanadihadiana, tamin'ny 23 aogositra 2023 no nanaovan'i Vikram ny tampon'ny volana, dia niteraka tranga miavaka antsoina hoe “ejecta halo” izany. Ity halo ejecta ity dia novokarina rehefa nampiakatra vovoka volana ny maody lander ary namorona tasy mamirapiratra manodidina ny tenany nandritra ny fidinana sy ny fipetrahana.

Amin'ny fampiasana sary panchromatic avo lenta avy amin'ny Orbiter High-Resolution Camera (OHRC) an'ny Chandrayaan-2 orbiter, dia nampitahain'ny mpahay siansa ireo sary nalaina talohan'ny sy taorian'ny hetsika fipetrahana. Nomarihin'izy ireo ho toy ny paty mamirapiratra tsy ara-dalàna manodidina ny mpandefa ilay ejecta halo.

Tombanan'ny fanadihadiana fa manodidina ny 2.06 taonina epi regolith (fitaovana ambonin'ny tany) no navoaka sy nafindra toerana tamin'ny velaran-tany 108.4 m² manodidina ny toerana fiantsonana. Ity fifindran'ny fitaovana amin'ny volana ity dia manome fanazavana sarobidy momba ny fizotry ny tany sy ny firafitry ny velaran'ny volana.

Nanamarika zava-bita manan-tantara ho an'i India ny fipetrahan'i Chandrayaan-3 malefaka teo ambonin'ny volana, ka nahatonga azy ho firenena fahefatra nametraka sambon-danitra teo amin'ny volana ary voalohany tonga tany amin'ny faritra polar. Hatramin'ny niondranana, ny Vikram lander sy ny Pragyan Rover dia nanao fandrefesana in-situ isan-karazany, nanamafy ny fisian'ny solifara tao amin'ny faritra ary nahitana singa madinidinika.

Na dia teo aza ny fomba fatoriana taorian'ny iray andro amin'ny volana, dia tsy nahomby ny ezaka hanaitra ny lander sy ny rover hatramin'izao. Na izany aza, ny angon-drakitra sy ny fikarohana nangonina nandritra ny vanim-potoanan'izy ireo dia manohy manome fanazavana sarobidy momba ny mpifanolobodirindrina amintsika any an-danitra.

FAQ:

F: Inona no atao hoe ejecta halo?

A: Ny ejecta halo dia fisehoan-javatra mitranga mandritra ny fipetrahana amin'ny volana rehefa miakatra ny vovoka amin'ny volana, ka mamorona tsipika mamirapiratra manodidina ny toerana fiantsonana.

F: Ohatrinona ny fitaovana tamin'ny volana navoaka nandritra ny fipetrahan'i Chandrayaan-3?

A: Tombanan'ny fanadihadiana fa manodidina ny 2.06 taonina ny akora ambonin'ny volana no navoaka sy nafindra toerana tamin'ny velaran-tany 108.4 m² manodidina ny toerana fiantsonana.

F: Inona avy ireo fandrefesana nataon'i Vikram sy Pragyan Rover?

A: Ny sasany amin'ireo fandrefesana natao dia ny fanamafisana ny fisian'ny solifara ao amin'ny faritra ary ny fahitana ny fisian'ny singa madinidinika eo amin'ny tontolon'ny volana.

