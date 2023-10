Fikarohana ny faritra polar volana: Ny iraka Chandrayaan-4

Raha mbola manohy ny dingana mahavariana amin'ny iraka an-habakabaka i India, ny Indian Space Research Organization (Isro) sy ny Japoney Aerospace Exploration Agency (JAXA) dia nitodika ny sain'izy ireo tamin'ny fikarohana lehibe manaraka ny volana. Miorina amin'ny zava-bitan'ny Chandrayaan-3, ny Misiona Exploration Lunar Polar (Lupex) ho avy, fantatra amin'ny anarana hoe Chandrayaan-4, dia vonona ny hanomboka miaraka amina tanjona vaovao, maharitra maharitra ary fitaovana siantifika nohatsaraina.

Ny tanjona voalohany amin'ny iraka Chandrayaan-4 dia ny hikaroka ny Tendrontany Atsimo amin'ny volana sy ny fanadihadiana ny fisian'ny rano sy ny kalitaon'ny rano ao amin'io faritra io. Tsy toy ny teo alohany, Chandrayaan-3, izay tsy nanana orbiter ary nitondra ny enta-mavesatra SHAPE ho an'ny fandalinana ny sonia spectro-polarometrika eto an-tany, ny Chandrayaan-4 dia hanasongadina rover mavesatra izay hamakivaky ny volana. Ity iraka ity dia mikendry ny hamantatra ny habetsahan'ny rano azo avy any an-toerana avy amin'ny Volana, izay mety ahafahan'ny olombelona miasa maharitra amin'ny ho avy.

Marihina fa ny tetikasa Lupex dia maneho fiaraha-miasa manerantany. Raha nitarika ny iraka Chandrayaan-3 tsy miankina i Isro, tamin'ity indray mitoraka ity dia nanitatra ny fiaraha-miasa. Ny JAXA any Japon dia mandray anjara amin'ny rover lunar sy mpandefa, raha i Isro kosa no tompon'andraikitra amin'ny lander. Ho fanampin'izany, ny rover dia hanana fitaovana fijerena avy amin'ny Nasa sy ny European Space Agency (ESA). Ity fiaraha-miasa ity dia mikatsaka ny hanangona angon-drakitra manan-danja momba ny fisian'ny rano, oksizenina ary loharanon-karena hafa ilaina, ilaina amin'ny kajy ny lozika amin'ny iraka amin'ny volana ho avy.

Ny iraka Chandrayaan-4 dia mifanaraka amin'ny fitomboan'ny fahalianana maneran-tany amin'ny fitrandrahana ny volana sy ny mety hisian'ny rano any amin'ny faritra polar amin'ny volana. Ny rano, raha hita any amin'ireo faritra ireo, dia mety ho loharanom-angovo sarobidy ho an'ny ezaka ataon'ny olombelona amin'ny Volana. Ny tetikasa dia nokasaina hatomboka amin'ny 2025, miaraka amin'ny ekipa mikendry ny hiondrana any amin'ny faritra atsimon'ny polar atsimon'ny Volana, izay inoana fa manana rano be dia be. Na izany aza, ny famantarana ny toerana fipetrahana sahaza miaraka amin'ny hazavana ampy sy ny fepetran'ny fifandraisana dia miteraka fanamby lehibe.

Miaraka amin'ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena isan-karazany sy ny fifantohana mafy amin'ny famoahana ny misterin'ny faritra polar amin'ny volana, ny iraka Chandrayaan-4 dia manana fampanantenana lehibe amin'ny fampivoarana ny fahatakarantsika ny volana sy ny fanokafana ny lalana ho an'ny fikarohana ny volana ho avy.

Fanontaniana matetika (FAQ)

Inona ny iraka Chandrayaan-4?

Ny iraka Chandrayaan-4, fantatra amin'ny anarana hoe Lupex, dia tetik'asa fikarohana momba ny volana ho avy tarihin'ny Indian Space Research Organization (Isro) miaraka amin'ny Japoney Aerospace Exploration Agency (JAXA). Ny tena tanjony dia ny fanadihadiana ny fisian'ny rano sy ny habetsahan'ny rano ao amin'ny faritry ny Tendrontany Atsimo.

Inona no maha samy hafa ny Chandrayaan-4 sy ny Chandrayaan-3?

Chandrayaan-4 dia maneho fivoarana lehibe avy amin'ny Chandrayaan-3. Tsy toy ny teo alohany, ny Chandrayaan-4 dia ahitana orbiter sy rover mavesatra hamakivaky ny habakabaka. Ny iraka dia mifantoka voalohany indrindra amin'ny famaritana ny habetsahan'ny rano ho entin'ireo mpanjanaka amin'ny hoavy avy eto an-tany sy ny habetsahan'ny azo alaina avy any an-toerana avy amin'ny Volana.

Inona no dikan'ny rano amin'ny Volana?

Ny fisian'ny rano amin'ny Volana dia manana lanjany lehibe amin'ny asan'ny olombelona ho avy eny amin'ny habakabaka. Raha azo fantarina any amin'ny faritra misy ny Volana ny rano, dia mety ho loharanon-karena iankinan'ny aina izy io, manome rano fisotro, ary mety ho loharanon-kery mihitsy aza.

Iza amin'ireo fikambanana no mandray anjara amin'ny tetikasa Lupex?

Ny tetikasa Lupex dia fiaraha-miasa eo amin'ny Isro, JAXA, Nasa ary ny European Space Agency (ESA). Isro sy JAXA no tompon'andraikitra amin'ny lander sy lunar rover, raha ny Nasa sy ESA kosa dia mandray anjara amin'ny fitaovan'ny fandinihana mba hanatsarana ny fahaiza-manaon'ny iraka.

Rahoviana no hanomboka ny iraka Chandrayaan-4?

Ny iraka Chandrayaan-4 dia nokasaina hatomboka amin'ny taona 2025. Mikasa ny hipetraka any amin'ny faritra atsimon'ny polar atsimon'ny Volana ny ekipa, izay misy ny mety hisian'ny rano. Na izany aza, ny fitadiavana toerana fipetrahana tsara indrindra miaraka amin'ny hazavana tsara indrindra sy ny fepetran'ny fifandraisana dia miteraka fanamby lehibe.