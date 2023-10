Ny Symphony mampihomehy an'i Pando: manambara ny tsiambaratelo miafina an'ny goavambe iray fahiny

By

Ao anatin'ny velarantanin'ny alan'ny Fishlake National Forest any Utah dia misy orinasa mahagaga antsoina hoe Pando. Mamakivaky ny tontolo iainana, ity hazo aspen miavaka ity dia manambara tsiambaratelo izay nahasarika ny mpahay siansa sy ny mpanakanto. Mijoro ho hazo lehibe indrindra eran-tany ary iray amin'ireo zavamananaina lehibe indrindra eto an-tany ny Pando, tsy vitan'ny hoe porofon'ny faharetan'ny zavaboary fotsiny ny Pando fa manolotra feo symphonie izay mitazona ny fanalahidin'ny fiarovana azy.

Mpanakanto feo Jeff Rice, niara-niasa tamin'ny fikambanana tsy mitady tombony, Friends of Pando, dia namaha ny misterin'ity goavambe tranainy ity tamin'ny alàlan'ny fikarohana ny fotony. Tamin'ny alalan'ny fampiasana mikrôfônika manokana maromaro, dia nahomby i Rice tamin'ny fakana ny fihovitrovitra maneno avy amin'ny fakan'i Pando. Ny symphony ethereal aterak'izany dia miditra lalina ao amin'ny tontolo tsy hita maso an'io zavamananaina mahatalanjona io, mitondra antsika ho any amin'ny faritra mahasarika azy.

Ankoatry ny fanintonana ara-javakanto azy, ny firaketana an-tsoratra nataon'i Rice dia mitondra hery siantifika lehibe. Lance Oditt, mpanorina sy Tale Mpanatanteraka ao amin'ny Friends of Pando, dia misaintsaina ny fampiasana feo mba hamaritana ny tranonkalan'ny fakany ary hampita angona amin'ny alalan'ity zavamananaina miavaka ity mihitsy aza. Ny mpikaroka dia mieritreritra ny handefa famantarana amin'ny alàlan'ny teboka manokana ao anatin'ny rafitra faka, manao sarintany am-pitandremana ny valin-kafatra aterak'izany mba hahazoana fahalalana lalina momba ny filan'ny Pando sy hamahana ireo fanamby mety hatrehiny.

Mahaliana fa tsy tranga mitokana ny fifandraisan'i Pando. Nanomboka namaha ny fifandraisan'ny hazo tsy misy ifandraisany amin'ny ala samihafa ny mpahay siansa. Ny tambajotra mycelium ambanin'ny tany dia manamora ny fifandraisana sy ny fifampizarana loharano eo amin'ny hazo, manasongadina ny anjara asa lehibe amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fahaveloman'izy ireo.

Ny fampiasana ny herin'ny feo hametahana sarintany ny rafitra fakan'i Pando dia manana fampanantenana tsy manam-paharoa amin'ny famaritana ny fahasalamany manontolo sy ny famantarana ireo aretina mety hitranga. Miaraka amin'ny angon-drakitra acoustic nangonin'ny Rice ary ampian'ny fomba fikarohana hafa, ny mpahay siansa dia afaka mandray anjara mavitrika amin'ny fiarovana sy famerenana amin'ny laoniny ity goavambe tranainy ity. Ny fahatakarana sy ny fikolokoloana ny symphony be pitsiny an'i Pando dia toy ny antso mahasarika ny hetsika, mamporisika ny olombelona ho lasa mpitandrim-pitantanana azy ary manararaotra ny fahalalantsika ny tany, ny aretina ary ny toetrandro mba hiantohana ny faharetany.

Rehefa manohy mikaroka ireo refy miafina amin'ny zavaboary izahay, dia hitanay ny fifandraisana lalina misy eo amin'ny feo sy ny fitehirizana zavamananaina mahafinaritra toa an'i Pando. Ny symphony mahafatifaty an'ity goavambe tranainy ity dia mitaona antsika handray ny andraikitsika amin'ny maha-mpitaiza antsika, hampiroborobo ny fitomboany ary hiaro ny famirapiratany ho an'ny taranaka ho avy.

Fanontaniana matetika (FAQ)

F: Inona no atao hoe Pando?

A: Pando no hazo lehibe indrindra eran-tany, aspen hita ao amin'ny alan'i Fishlake National Forest any Utah. Izy io dia zavamananaina midadasika misy hazo mitovy amin'ny fototarazo 47,000 avy amin'ny voa tokana 9,000 taona mahery lasa izay.

F: Ahoana no nandraisan'i Jeff Rice anjara tamin'ny fahatakarana ny Pando?

A: Jeff Rice, mpanakanto manana feo miasa miaraka amin'ny fikambanana tsy mitady tombony Friends of Pando, dia nandrakitra ny fihovitrovitra sy ny feon'ny rafitry ny fakan'i Pando, izay nanambara ny tontolon'ny fifandraisana miafina sy ny mety ho fivoarana ara-tsiansa.

F: Inona no azon'ny fikarohana mifototra amin'ny feo manampy amin'ny fiarovana ny Pando?

A: Ny fikarohana mifototra amin'ny feo dia afaka manampy amin'ny fahatakarana ny rafitra fakan'i Pando, sarintany ny firafiny, ary hamantatra izay aretina na adin-tsaina mety hatrehiny. Ity fampahalalana ity dia tena ilaina amin'ny ezaka fikajiana sy hiantohana ny fahaveloman'ilay hazo maharitra.

F: Mifandray ambanin'ny tany ve ny hazo?

A: Eny, ny hazo dia mamorona tambajotram-pifandraisana, toy ny tambajotra mycelium, ambanin'ny tany. Ireo tambajotra ireo dia manamora ny fifandraisana, ny fifampizaràna loharanon-karena ary ny fanohanana eo amin'ireo hazo any anaty ala, ahafahan'izy ireo mivoatra sy miara-miaina.