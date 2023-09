Ny fahafahan'ny ranomasina mitahiry gazy karbonika sy manalefaka ny fiovaovan'ny toetr'andro

By

Ny ranomasimbe eto an-tany dia mandrakotra ampahany lehibe amin'ny velarantany, eo amin'ny 70% eo ho eo, ary manana fahafahana mitahiry gazy karbonika, entona mampidi-doza izay manampy amin'ny fiovan'ny toetr'andro. Ity fahafahan'ny ranomasina misambotra sy mitazona gazy karbonika ity dia nodinihin'ny mpahay siansa amin'ny ezaka mba hahatakarana ny dinamika sy ny mety hisian'ny fitrandrahana karbônina.

Ny US Geological Survey (USGS) sy ireo mpiara-miombon'antoka aminy dia manao fikarohana mba hanadihady ireo lafiny samihafa amin'ny fitehirizana karbaona any an-dranomasina. Ireo fanadihadiana ireo dia mikendry ny hamantatra ny fomba hidiran'ny karbôna ao anaty ranomasimbe, ny habetsahan'ny karbônina apetraka amin'izao fotoana izao, ny mety hisian'ny fisamborana bebe kokoa, ary ny faharetan'ny fitahirizana karbaona. Ankoatr'izay, ny mpahay siansa dia mikaroka ny anjara asan'ny mineraly sasany amin'ny fanatsarana ny fizotry ny fitehirizana sy ny fanalefahana ny asidra amin'ny ranomasina.

Ny faritra iray ifantohan'ny USGS dia ny karbaona entina avy amin'ny heniheny mankamin'ny ranomasina. Mampitohy ny tany sy ny ranomasina ny heniheny, ary mitroka gazy karbonika avy amin'ny atmosfera ny zavamaniry any amin'ireny faritra ireny. Ny sasany amin'io karbaona io dia voatahiry ao amin'ny fakan'ny zavamaniry sy ny tany, fa ny ampahany kosa afindra amin'ny rano an-dranomasina. Ny sisa tavela dia avoaka any amin'ny atmosfera ho gazy karbonika. Ny fandalinana an'io hetsika karbônina io dia manome fomba fijery manan-danja amin'ny fanalefahana ny asidra amin'ny ranomasina.

Tetikasa iray hafa tarihin'ny USGS no mandinika ny mety hampidirana olivine mineraly amin'ny morontsiraka mba hampitomboana ny fitehirizana karbaona any an-dranomasina. Olivine dia fantatra fa mitroka gazy karbonika voajanahary ary azo ampidirina any amin'ny faritra amorontsiraka amin'ny endrika fasika maitso maitso. Ny mpikaroka dia manadihady ny fomba hanovan'ny olivine ny simia amin'ny rano an-dranomasina ary raha afaka misambotra sy mitazona gazy karbonika mivoaka avy amin'ny tany mando izy io.

Ireo ezaka ara-tsiansa ireo dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny fampahafantarana ny fandraisana fanapahan-kevitra ho an'ny governemanta, ny fikambanana ary ny sampana tsy miankina amin'ny fitantanana ny tany sy ny famerenana amin'ny laoniny ny morontsiraka. Ny fahatakarana ny fahaizan'ny fitehirizana karbônina any an-dranomasina dia manampy amin'ny fandrafetana fotodrafitrasa, amin'ny fiatrehana ny fiakaran'ny ranomasina sy ny fahapotehan'ny ranomasina, ary ny fanombanana ny paikady hampihenana ny karbaona amin'ny atmosfera.

Ny USGS dia mampiasa fomba isan-karazany handrefesana ny fifanakalozana karbônina, ao anatin'izany ny efitrano cylinder mangarahara mba hanaraha-maso ny fifanakalozana entona eo amin'ny tontolo iainana sy ny atmosfera. Ny teknolojia sensor dia ampiasaina handrefesana ny fikorianan'ny rano eo anelanelan'ny tany mando sy ny ranomasina ary hamakafaka ny simia momba ny rano. Amin'ny fampifangaroana ireo fandrefesana ireo amin'ny sary avy amin'ny zanabolana, ny mpahay siansa dia afaka manombatombana ny fihetsehan'ny karbaona any amin'ny tany mando sy ny mety hisian'ny fitehirizana karbônina any an-dranomasina.

Ilaina ny fiaraha-miasa amin'ireo ezaka fikarohana ireo. Ny USGS dia miara-miasa amin'ireo masoivoho federaly, andrim-panjakana akademika ary mpiara-miombon'antoka amin'ny indostria mba hanitarana ny fototry ny fahalalana sy hitondra fanavaozana amin'ny fitrandrahana karbona. Ireo mpiara-miombon'antoka toa ny National Oceanic and Atmospheric Association, ny National Park Service, ary ny Woods Hole Oceanographic Institution dia manome fahaiza-manao sy loharano hanamora ny fandalinana feno.

Amin'ny ankapobeny, amin'ny fandinihana ny mety ho fitehirizana gazy karbonika ny ranomasina, dia manokatra varavarana ho amin'ny paikady mahomby amin'ny fanalefahana ny fiovan'ny toetr'andro ny mpahay siansa. Ny fahatakarana ny andraikitry ny tany mando sy ny ranomasimbe amin'ny tsingerin'ny karbônina dia manampy amin'ny fomba fijery feno amin'ny famahana ny famoahana karbaona vokatry ny olombelona sy ny fiovan'ny toetr'andro.

famaritana:

- Fitrandrahana karbônina: Ny dingan'ny fisamborana sy fitehirizana gazy karbonika hanalefahana ny fivoahany any amin'ny atmosfera.

– Asidra ny ranomasimbe: Ny fihenan'ny pH an'ny ranomasimbe eto an-tany, voalohany indrindra, vokatry ny fidiran'ny gazy karbonika avy amin'ny atmosfera.

- Olivine: Mineraly mitroka ny gazy karbonika voajanahary ary azo ampiasaina hanatsarana ny fitehirizana karbaona any an-dranomasina.

Sources:

- Fanadihadiana ara-jeolojika amerikana (USGS): https://www.usgs.gov/index.php/

- National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

- Service National Park

– Institution Oseanografika Woods Hole

– Vesta

- National Aeronautics and Space Administration (NASA)

- Oniversiten'i Connecticut

– Foibem-pikarohana momba ny tontolo iainana Smithsonian

- California State University East Bay

- City College of NY

- Silvestrum Climate Associates