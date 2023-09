Ny sambon-danitra Aditya L1 an'i India dia voatazona amin'ny fiatrehana ny afon'ny masoandro sy ny CME

By

Ny National Aeronautics and Space Administration (NASA) dia nizara vao haingana ny sarin'ny sambon-danitra, Parker Solar Probe, mandalo amin'ny rahona mahery vaika coronal mass ejection (CME). Ity CME ity dia fandroahana mafy amin'ny coronan'ny Masoandro izay mety hanimba ny zanabolana sy ny sambon-danitra. Miaraka amin'ny sambon-danitra Aditya L1 any India izay antenaina ho tonga any amin'ny toerana halehany ao anatin'ny efa-bolana, dia mipoitra ny ahiahy momba ny mety ho fiantraikan'ny CME amin'ny iraka.

Na dia eo aza ireo tahotra ireo, manana tombony roa ny sambon-danitra Aditya L1 izay mety hanampy azy amin'ny toe-javatra toy izany. Voalohany, lavitra ny Masoandro no misy azy, fa tsy toy ny Parker Solar Probe an'ny NASA izay manatona ny Masoandro amin'ny halavirana 6.9 tapitrisa kilometatra. Aditya L1 kosa dia eo amin'ny 1.5 tapitrisa kilometatra miala ny tany. Ity fahasamihafan'ny habakabaka ity dia mety hanome fiarovana lehibe kokoa.

Fanampin'izany, ny sambon-danitra Aditya L1 dia manana fitaovana manokana sy akora natao hiarovana azy amin'ny loza mifandraika amin'ny habakabaka toy ny taratra mahery vaika sy ny rahona CME. Ity endri-javatra ity dia miantoka fa ny sambon-danitra dia voaomana tsara amin'ny fiatrehana ny loza mety hitranga mifandray amin'ny akaiky azy amin'ny Masoandro.

Aditya L-1 no iraka voalohany amin'ny masoandro any India ary vao haingana no nahavita ny hetsiky ny tany fahefatra tamin'ny 15 Septambra. Ny fiaraha-miasa eo amin'ny Indian Space Research Organization (ISRO) sy ny andrim-panjakana enina hafa dia mikendry ny handalina ny fotosferan'ny Masoandro, chromosphere ary corona. mampiasa fitaovana electromagnetika mandroso sy mpitsikilo sahan'andriamby.

Miaraka amin'ny famolavolana matanjaka sy ny fepetra fiarovana, ny sambon-danitra Aditya L1 dia manana toerana tsara mba handray anjara betsaka amin'ny fahatakarantsika ny Masoandro sy ny fitondran-tenany. Ity iraka ity dia maneho dingana lehibe ho an'ny fandaharan'asan'ny fikatsahana an-habakabaka ao India, mampiseho ny fahaiza-manao ara-teknolojia ao amin'ny firenena sy ny fanoloran-tenany amin'ny fikarohana siantifika.

Sources:

- loharano lahatsoratra