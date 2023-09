I Irlandy dia afaka niaina ny fisehoana mahazendana amin'ny hazavana avaratra

By

Ireo mpijery kintana irlandey dia mety hanana fahafahana hanatri-maso ny fampisehoana miavaka ny Northern Lights amin'ny Septambra 23. Ny equinox Septambra dia mety hitondra fampisehoana mahatalanjona ny aurora borealis, indrindra fa any amin'ny morontsiraka ambanivohitra any avaratr'i Irlandy. Misy ihany koa ny mety hahitana ny jiro any amin'ny faritra hafa ao anatin'izany Mayo, Ashbourne, ary Dublin, arakaraka ny toetr'andro. Ny Northern Lights dia mampiseho loko maitso mavokely, mavokely ary mena, vokatry ny singa mifandray amin'ny atmosfera eto an-tany.

David Moore, tonian-dahatsoratry ny gazetiboky Astronomy Ireland, dia nanazava fa ny equinox dia mampitombo ny mety hahitana ny hazavana Avaratra noho ny fitongilan'ny Tany mankany amin'ny masoandro. Na dia mety hanafoana ny mety hisian'ny fisehoan-javatra aza ny masoandro mangina, na dia ny fipoahana kely amin'ny masoandro mandritra ny equinox aza dia mety hiteraka fisehoana ny aurora. Nanolo-kevitra i Moore fa ireo monina any amin’ny morontsiraka avaratr’i Irlandy dia hanana fomba fijery tsara kokoa, satria afaka mijery ny Oseana Atlantika tsy misy fanelingelenana avy amin’ny jiron’ny tanàna eny lavitra eny.

Na izany aza, nampitandrina i Moore mba tsy hanantena loatra ny hijery ny fampisehoana manontolo, satria miankina be amin'ny toetr'andro izany. Ny toetrandro tsy ampoizina any Irlandy dia matetika miteraka rakotry ny rahona, izay mety hanelingelina ny fahitana. Na izany aza, misy fotoana mazava ny lanitra ao amin'ny firenena, ary ny vinavinan'ny toetr'andro farany amin'ny 23 septambra dia manondro ny mety hisian'ny lanitra mazava aorian'ny vanim-potoanan'ny orana. Manome fanantenana kely ho an'ireo mpijery kintana any Irlandy izay miandrandra fatratra ny fampisehoana manjelanjelatra amin'ny lanitra amin'ny alina.

