Ny Theropod Avialan Vaovao dia manambara ny fahitana momba ny fivoaran'ny vorona tany am-boalohany tamin'ny Jurassic tara.

Ny dinôzôro theropod avialan vaovao 150 tapitrisa taona antsoina hoe Fujianvenator prodigiosus dia hita tany Shina, nanazava ny fivoaran'ny vorona tany am-boalohany sy ny ekôsistema terestrialy Late Jurassic. Ny Avialans dia clade izay ahitana ny vorona maoderina rehetra fa tsy Deinonychus na Troodon.

Hatramin'izao, voafetra ny fahatakarantsika ny fivoaran'ny avialans tany am-boalohany noho ny tsy fahampian'ny fôsily tamin'ny vanim-potoana Jurassic, ankoatra ny Jurassic Yanliao Biota any avaratratsinanan'i Shina sy ny Sokay Solnhofen Alemana. Ireo zavatra hita ireo dia misy elanelana eo amin'ny 30 tapitrisa taona eo anelanelan'ny Jurassic sy ireo vorona Kretaceous tranainy indrindra fantatra. Ny avialans Jurassic dia zava-dehibe amin'ny famahana ny niandohan'ny evolisiona ny vorona sy ny famahana ny adihevitra momba ny filogenetika manodidina ny niaviany.

Ny theropod avialan vaovao, Fujianvenator prodigiosus, dia mampiseho fitambarana tsy manam-paharoa amin'ny morphologie ifampizarana amin'ireo avialans, troodontids ary dromaeosaurids hafa, manoro hevitra ny fivoaran'ny mosaika amin'ny fivoaran'ny vorona voalohany. Raha mifanaraka amin'ny ampahany amin'ny rantsam-borona mahazatra ny endriky ny forelimb an'ny Fujianvenator, dia tsy mahazatra ny rafitry ny rantsana aoriana. Ny tongotra ambany lava sy ny toetra hafa dia manondro fa ny Fujianvenator dia mety niaina tao amin'ny tontolo toy ny heniheny ho toy ny mpihazakazaka haingam-pandeha na mpitaingin-tsoavaly lava, izay maneho ny toerana ara-tontolo iainana tsy fantatra taloha ho an'ny avialans tany am-boalohany.

Ny fôsilin'ny Fujianvenator dia hita tao amin'ny Fauna Jurassic Zhenghe Fauna, izay any amin'ny faritanin'i Fujian, Shina. Ny fitambaran'ny fôsilin'ny vertebrata hita ato amin'ity tranokala ity dia ahitana teleosts, testudines ary choristoderes, manome fanazavana sarobidy momba ny biby eo amin'ny faritra nandritra ny vanim-potoanan'ny Jurassic Fara-Kretacea voalohany. Ny Zhenghe Fauna dia manome porofo momba ny biby an-tanety ary manome fahafahana vaovao hianarana ny tontolo iainana Jurassic Late.

Ny fahitana ny Fujianvenator sy ny Zhenghe Fauna dia manitatra ny fahalalantsika momba ny fivoaran'ny avialan sy ny fahasamihafan'ny tontolo iainana an-tany Jurassic Late Jurassic. Ny fanohizana ny fikarohana an'io faritra io dia nokasaina hamoahana fanazavana fanampiny momba ity vanim-potoana mahavariana amin'ny tantaran'ny tany ity.

