Ny mpandidy dia manentana ny ray aman-dreny tsy hividy penina laser toy ny kilalao rehefa tratran'ny fahasimban'ny maso maharitra ny ankizilahy

Miangavy ny ray aman-dreny ny mpanoro hevitra momba ny maso amin'ny zaza mba tsy hamela ny zanany hilalao amin'ny penina laser ho kilalao, taorian'ny tranga iray izay nahitana zazalahy 11 taona naratra mafy ny masony. Ilay zazalahy, fantatra amin'ny anarana hoe Harry, dia namoy ny fahitany afovoany tamin'ny fiandohan'ity taona ity ary ny fitsapana dia nahitana fahasimbana goavana teo amin'ny teminy. Mahazo tsindrona isam-bolana izy izao, saingy mety tsy hiverina tanteraka ny fahitany.

Aabgina Shafi, mpandidy mitsabo an'i Harry, dia nanambara fa ankizy efatra hafa any Yorkshire no manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao noho ny fahasimbana mitovy amin'izany vokatry ny penina laser. Notsindrian'i Ramatoa Shafi fa ny fahasimbana aterak'ireo fitaovana ireo dia mety hiafara amin'ny fahajambana na ratra hafa tsy azo averina, ka mila fanaraha-maso mandritra ny androm-piainana. Na dia tsy ara-dalàna aza ny famirapiratana laser amin'ny fiara mandeha, dia ara-dalàna ny mivarotra sy manana penina laser any UK.

Nohazavain'i Miss Shafi fa maro ny penina laser misy eny an-tsena no tsy mifanaraka amin'ny fenitry ny fiarovana an'ny Vondrona Eoropeana, ary misy mihoatra ny herin'ny marika. Nampitandrina izy fa na dia mety hankafizin'ny ankizy aza ny fampiasana an'ireny penina ireny hamelezana balaonina, ny fanondroana azy ireo amin'ny maso dia mety hiteraka fahavoazana lehibe.

Hitan’ny ray aman-drenin’i Harry ny anton’ny fahasimbana rehefa avy nitondra azy tany amin’ny mpitsabo maso. Nahitana fahasimbana UV tamin'ny fitsapana, ary tamin'izay no nahatsiarovan'ny reniny fa nanana penina laser izy. Ankoatra ny ratra teo amin’ny masony havanana dia nahitana fahasimbana teo amin’ny masony havia, na dia tsy misy fiantraikany amin’ny fahitany aza amin’izao fotoana izao.

Ny renin'i Harry, izay nividy ny penina laser tamin'ny Internet, dia naneho nenina ary nanentana ny ray aman-dreny hafa mba tsy hanao fahadisoana mitovy. Nasongadiny ny mety ho fiantraikany maharitra eo amin'ny fiainan'ny zanany lahy, anisan'izany ny fahatsinjovan'ny asa sy ny fahaizany mitondra fiara.

Mampahatsiahy ny ray aman-dreny ity raharaha ity mba ho mailo rehefa mividy kilalao ho an-janany. Mety ho toa tsy mampidi-doza ny penina laser, saingy mety hisy vokany ratsy izany rehefa ampiasaina amin'ny fomba diso. Zava-dehibe ho an'ny mpanamboatra sy ny mpanjifa ny laharam-pahamehana amin'ny fiarovana sy hiantohana ny vokatra mifanaraka amin'ny fenitra ilaina.

