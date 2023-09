Ny fandinihana vaovao dia nanoro hevitra fa ny lavaka mainty akaiky indrindra amin'ny tany dia mety ho 150 taona maivana

By

Ny fanadihadiana vao haingana dia nanohitra ny fahatakarantsika ny lavaka mainty akaiky indrindra amin'ny Tany. Hita tamin’ny fikarohana teo aloha fa 1,560 150 taona hazavana no misy ny lavaka mainty akaiky indrindra. Na izany aza, ny fanadihadiana vaovao navoaka tao amin'ny Monthly Notice of the Royal Astronomical Society dia manoro hevitra fa mety hisy lavaka mainty manakaiky ny XNUMX taona hazavana avy amin'ny tany.

Nifantoka tamin'ny kluster Hyades, izay kintana misokatra akaiky indrindra amin'ny planetantsika, ny fandinihana. Tamin'ny fampiasana angona avy amin'ny iraka Gaia an'ny European Space Agency, ny mpahay siansa avy ao amin'ny Oniversiten'i Padua sy ny Oniversiten'i Barcelona dia nandinika ny fihetsehana sy ny fivoaran'ny kintana ao amin'ny cluster Hyades. Tamin'ny alalan'ny simulation dia nahita porofo milaza ny fisian'ny loaka mainty ao na akaikin'ny cluster izy ireo.

Ny cluster mivelatra dia fitambarana kintana mitambatra miaraka amin'ny sinton'ny sinton'izy ireo ary manana toetra mitovy, toy ny taona sy ny zavatra simika. Ny mpikaroka dia nampitaha ny valin'ny simulation tamin'ny toerana sy ny hafainganam-pandehan'ny kintana ao amin'ny Hyades, izay hitan'ny satelita Gaia tsara. Ny simulation dia nanondro fa misy lavaka mainty roa na telo eo afovoan'ilay cluster na eo akaiky eo.

Raha voamarina dia ireo lavaka mainty ireo no kandida akaiky indrindra amin'ny rafi-masoandro eto amintsika. Ity fikarohana ity dia tsy manazava fotsiny ny fizarana lavaka mainty ao amin'ny vahindanitra fa manome fanazavana momba ny fiantraikan'izy ireo amin'ny fivoaran'ny vondron-kintana sy ny fandraisana anjara amin'ny loharanon'ny onja.

Ny lavaka mainty dia zavatra matevina be miforona avy amin'ny firodanan'ny kintana goavana. Mahery tokoa ny sinton’ny sinton’izy ireo, ka na ny hazavana aza tsy afa-mandositra azy. Na dia tsy azo jerena mivantana aza izy ireo, ny fisian'izy ireo dia matetika notsoahina amin'ny fandalinana ny fiantraikan'izy ireo amin'ny zavatra manodidina. Ohatra, ny fanimbana kintana mandalo amin'ny lavaka mainty dia miteraka taratra x-ray.

Ny fikarohana ny onjam-pisintonana tamin'ny taona 2015 dia nahitana fikarohana be dia be momba ny lavaka mainty. Ny onjan'ny gravitational dia hita voalohany tamin'ny fifandonan'ny lavaka mainty roa izay 1.3 lavitrisa taona hazavàna lavitra, izay niteraka fanadihadiana bebe kokoa momba ireo zavatra selestialy mistery ireo.

