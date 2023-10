Ny lavaka mainty dia mety misy amin'ny mpivady mifandanja tsara, seho fianarana

Hitan'ny mpikaroka ao amin'ny Oniversiten'i Southampton, miaraka amin'ireo mpiara-miasa avy amin'ny oniversiten'i Cambridge sy Barcelona, ​​fa mety hisy tsiroaroa ny loaka mainty izay mifandanja tsara sy voatazon'ny hery kosmôlôjika, maka tahaka ny lavaka mainty lehibe iray. Ity fikarohana ity dia manohitra ny teoria mahazatra momba ny loaka mainty, izay milaza fa tsy misy afa-tsy zavatra mitoka-monina eny amin'ny habakabaka izy ireo.

Ny lavaka mainty dia zavatra astronomika manana hery misintona mahery vaika, mahery vaika ka tsy misy na inona na inona, na hazavana aza, afaka mandositra azy ireo. Tena matevina izy ireo, miaraka amin'ny faobe izay afaka mahafeno ny Tany manontolo ao anaty habaka kely.

Araka ny teoria mahazatra mifototra amin'ny teorian'i Einstein momba ny Relativité Jeneraly, ny lavaka mainty dia mety misy ho toy ny zavatra static na mihodinkodina ho azy ireo. Na izany aza, ny herin'ny gravitational dia misarika sy mifandona amin'izy ireo amin'ny farany. Marina izany fiheverana izany rehefa mandinika Universe static, fa ahoana kosa raha mivelatra tsy mitsaha-mitombo ny Universe?

Ny mpikaroka dia manoro hevitra fa ao amin'ny Universe izay miitatra hatrany, dia mety hisy ny lavaka mainty tsiroaroa miaraka, ka mahatonga ny fisainan'ny lavaka mainty tokana. Izany dia azo atao noho ny tsy miovaova cosmological, antsoina koa hoe angovo maizina, izay nampidirina tao amin'ny teorian'i Einstein. Ny fiovaovan'ny kosmôlôjika dia mahatonga an'izao rehetra izao hanafaingana amin'ny tahan'ny tsy tapaka, izay misy fiantraikany amin'ny fifandraisana sy ny fisian'ny lavaka mainty.

Tamin'ny alalan'ny fomba fanisana saro-pady, ny ekipa dia naneho fa misy lavaka mainty roa mitovitovy amin'ny equilibrium, ny fanintonana ny sinton'izy ireo dia mifanohitra amin'ny fanitarana mifandray amin'ny tsy miova kosmôlôjika. Midika izany fa na dia ao amin'ny Universe mivelatra aza, ny lavaka mainty dia mitazona elanelana raikitra. Ny herin'ny gravitational dia manonitra ny fanitarana izay manandrana mampisaraka azy ireo.

Avy lavidavitra, misy lavaka mainty roa ao anatin'ny equilibrium dia hiseho toy ny loaka mainty tokana, ka sarotra ny manavaka ny roa. Ity fikarohana ity dia manokatra ny mety hisian'ny fikarohana bebe kokoa, satria ny teoria dia mety mihatra amin'ny fanodinkodinana lavaka mainty ary mety ho lava mainty maromaro aza.

Ny fikarohana dia notarihin'ny mpikaroka avy amin'ny Oniversiten'i Southampton, ny Oniversiten'i Cambridge, ary ny Oniversiten'i Barcelona. Navoaka tao amin’ny diary Physical Review Letters ny zavatra hitan’izy ireo, ary nojerena ho lahatsoratra Viewpoint ilay gazety.

Sources:

- Profesora Oscar Dias (University of Southampton)

- Profesora Gary Gibbons (University of Cambridge)

- Profesora Jorge Santos (University of Cambridge)

- Dr Benson Way (University of Barcelona)

– 'Binaries mainty static ao amin'ny espace Sitter' – Taratasy famerenana ara-batana