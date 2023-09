Onja onjam-peo tsy nampoizina hita avy amin'ny lavaka mainty supermassive

By

Nisy ekipan'ny astrophysicista nanao fikarohana mahaliana momba ny onjam-peo avoakan'ny lavaka mainty lehibe. Mifanohitra amin'ny vinavina teo aloha, ireo onjam-peo ireo dia afaka maharitra mandritra ny an-jatony andro taorian'ny nandravahan'ny lavaka mainty kintana iray, izay mihantsy ny fahatakarantsika ireo trangan-javatra an-habakabaka ireo.

Nanangona angona avy amin'ny lavaka mainty 24 mahery ny ekipa tamin'ny fampiasana teleskaopy radio telo: ny Array Very Large, MeerKAT, ary ny Australian Telescope Compact Array. Mahagaga fa hitan'izy ireo fa ny folo amin'ireo lavaka mainty ireo dia namoaka onjam-peo 500 ka hatramin'ny 2,000 XNUMX andro taorian'ny fisehoan-javatra voalohany nandrovitra kintana.

Ity fikarohana ity dia mifanohitra amin'ny finoana teo aloha fa mihena ny onjam-peo ao anatin'ny herinandro na volana maromaro aorian'ny fifandonan'ny lavaka mainty. Araka ny filazan'i Yvette Cendes, manam-pahaizana momba ny astrofizika, ilay mpanoratra voalohany amin'ilay fanadihadiana, dia midika izany fa hatramin'ny antsasaky ny lavaka mainty rehetra mandrava kintana dia mbola mamoaka zavatra ara-materialy taona maro aty aoriana, tranga iray antsoiny hoe "burping".

Rehefa manakaiky loatra ny lavaka mainty ny kintana iray, dia mampivelatra ilay kintana ho toy ny spaghetti ny fisintonany misintona lehibe. Ity hetsika fikorontanan'ny rano ity dia mamokatra ny iray amin'ireo lelafo optique mamirapiratra indrindra eto amin'izao rehetra izao. Manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 isan-jaton'ireo tranga ireo no miteraka onjam-peo mivoaka any am-piandohana. Na izany aza, manodidina ny 100 eo ho eo ihany ny trangan-javatra toy izany no hita hatramin’ny taona 1990.

Amin'ny ankapobeny, rehefa voamarika ny hazavana manjelanjelatra voalohany avy amin'ny fikorontanan'ny tondra-drano, dia mamindra ny fifantohany any an-kafa ny mpikaroka. Na izany aza, ny fahitan'ny ekipa teo aloha ny lavaka mainty mamoaka onjam-peo taona maro taorian'ny nandaniany kintana iray dia niteraka fahalianana momba ny fihetsiky ny loaka mainty hafa.

Ny mpikaroka dia manolotra fanazavana roa momba ny onjam-peo vao manomboka. Mety ho elaela vao hipetraka ao amin'ny orbit stable ny potipoti-javatra manodidina ny lavaka mainty. Raha tsy izany, ny potipoti-javatra dia mety mifatotra moramora amin'ny lavaka mainty ary miforona valopy boribory, izay mifamatotra tsikelikely ho lasa diska accretion. Mety hanazava ny fivoahan'ny onjam-peo maharitra io fiforonan'ny kapila io.

Ity fanadihadiana ity dia manamby ny fahatakarantsika ny fomba ifandraisan'ny lavaka mainty supermassive amin'ny manodidina azy. Ilaina ny fikarohana sy fandinihana fanampiny mba hamoahana ny misterin'ireo onjam-peo tara vao manomboka ireo.

Sources:

- Arxiv.org (server mialoha fanontana)

– arXiv:2111.04386 [astro-ph.CO]