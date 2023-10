Hevitra vaovao momba ny fiainana an-dranomasina fahiny: plankton fôsily tamin'ny antsasaky ny miliara taona lasa izay

By

Nisy karazana fôsily hita vao haingana no nanomezan’ny mpahay siansa fijery mahavariana momba ny tontolon’ny zavamananaina an-dranomasina, antsasa-tapitrisa taona lasa izay. Ireo zavatra hita, izay nohazavaina tamin'ny antsipiriany tao amin'ny fanadihadiana navoaka tao amin'ny diary Proceedings of the Royal Society B, dia nanazava ny ranomasina fahiny sy ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro nandritra io vanim-potoana io.

Ireo zavamiaina bitika kely ireo, mitovitovy amin'ny algà amin'izao andro izao, dia manana endrika miavaka, mitovy amin'ny baolina misy spiny mifamatotra. Dr. Tom Harvey, mpanoratra ny fanadihadiana avy amin'ny Oniversiten'i Leicester School of Geography, Geology and the Environment, tamin'ny voalohany dia tsy nahafantatra hoe inona ireo fôsily ireo tamin'izy nifanena taminy voalohany. Nampiseho rafitra tsy mahazatra izy ireo, tsy toy ny zavatra hita teo aloha tamin'ny zavamananaina velona na efa lany tamingana.

Hita tamin'ny fanadihadiana fanampiny ny fitovian'ireo fôsily tranainy ireo sy ireo ahidrano maitso maoderina hita ao amin'ny plankton-drano sy farihy. Ny fôsily dia nampiseho firafitry ny kolonialy, miaraka amin'ny sela mifandray amin'ny rafitra geometrika, manome fijery tsy fahita firy momba ny plankton an-dranomasina tany am-boalohany tamin'ny vanim-potoana Cambrian.

Ny maha-zava-dehibe an’ireo fôsily ireo dia eo amin’ny taonany, satria efa nisy izy ireo tamin’ny fotoana vao nanomboka nivoatra ny fiainan’ny biby. Io vanim-potoana io, izay antsoina matetika hoe 'fipoahan'ny' fiainana Cambrian, dia nifanindry tamin'ny fiposahan'ny fitoplankton ho loharanon-tsakafo tena ilaina any an-dranomasina. Na izany aza, mbola tsy fantatra ny vondron'olona fitoplankton manokana izay nitombo tao amin'ny ranomasimbe Cambrian, satria vao haingana no nivoatra ny vondrona fitoplankton maoderina.

Ny fikarohana nataon'i Dr. Harvey dia tena ilaina amin'ny fahatakarana ny fihetsehan'ny evolisiona ao amin'ny tontolo iainana fahiny sy ny fifandraisan'ny zavamananaina amin'ny tontolo an-dranomasina tany am-boalohany. Amin'ny fandinihana ireo plankton fôsily ireo, ny mpahay siansa dia manantena ny hahazo fahalalana sarobidy momba ny fifandraisana ara-tontolo iainana izay namolavola ny fiainana eto an-tany nandritra io vanim-potoana sarotra io.

FAQ:

F: Inona avy ireo fôsily ireo?

A: Ny fôsily dia ahidrano kely izay mirefy latsaky ny milimetatra ny habeny ary manana rafitra kolonialy.

F: Nahoana no zava-dehibe ireo fôsily ireo?

A: Manome fijery tsy fahita firy momba ny plankton an-dranomasina tamin'ny vanim-potoana Cambrian izy ireo rehefa nanomboka nivoatra ny fiainan'ny biby.

F: Ahoana ny fampitahana ireo fôsily ireo amin'ny alga ankehitriny?

A: Ny fôsily dia mitovitovy amin'ny alga maitso maoderina hita ao amin'ny plankton amin'ny dobo sy farihy, saingy niaina tao anaty ranomasina izy ireo.

F: Inona no lazain'ireo fôsily ireo amintsika momba ny fiovan'ny toetr'andro?

A: Amin'ny fandalinana ireo fôsily ireo, ny mpahay siansa dia manantena ny hahazo fahatakarana ny fiovan'ny toetr'andro izay nisy fiantraikany tamin'ny toetry ny ranomasina nandritra izany vanim-potoana izany.

F: Inona no dikan'ny phytoplankton amin'ny ranomasina ankehitriny?

A: Fitoplankton no loharanon-tsakafo fototra ho an'ny zavamananaina rehetra any an-dranomasina. Ny fandalinana ny phytoplankton fahiny dia afaka mampahafantatra ny fahatakarantsika ny fivoarana sy ny fahasamihafan'ity singa manan-danja amin'ny tontolo iainana ity.