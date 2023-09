Ny Teleskaopy Webb dia mahita metanina sy gazy karbonika ao amin'ny rivotry ny Exoplanet K2-18 b

By

Ny fanadihadiana vaovao nataon'ny James Webb Space Telescope an'ny NASA dia nanambara ny fisian'ny molekiola mitondra karbônina, anisan'izany ny metana sy ny gazy karbonika, ao amin'ny rivotry ny exoplanet K2-18 b. K2-18 b, izay 8.6 heny noho ny haben'ny Tany, dia mihodidina kintana dwarf mangatsiatsiaka ao amin'ny faritra azo onenana ary 120 taona hazavana miala ny Tany no misy azy.

Ireo fikarohana ireo dia manampy amin'ny fanadihadiana vao haingana izay milaza fa ny K2-18 b dia mety ho exoplanet Hycean, izay midika fa manana rivo-piainana feno hidrôzenina sy ranomasimbe feno rano izy io. Ity fikarohana ity dia manome fijery mahavariana momba ny planeta iray tsy mitovy amin'ny zavatra rehetra ao amin'ny rafi-masoandro misy antsika ary miteraka fahatsinjovana mahaliana momba ireo tontolo mety honenana any an-kafa amin'ny Universe.

Nahazo spectra K2-18 b ny Teleskaopy habakabaka James Webb, izay nampiseho metanina sy gazy karbonika be dia be ao amin'ny rivotry ny planeta. Ny tsy fahampian'ny amoniaka dia manohana bebe kokoa ny fiheverana fa mety misy ranomasimbe rano ao ambanin'ny atmosfera misy hidrôzenina ao amin'ny K2-18 b. Fanampin'izany, nisy ny fahitana ny molekiola antsoina hoe dimethyl sulfide, izay eto an-tany ihany no vokarin'ny aina. Na izany aza, ilaina ny fanamarinana fanampiny mba hanamafisana ny fisiany.

Ny soso-kevitra fa ny K2-18 b dia mety ho exoplanet Hycean dia mahaliana satria ireo tontolo ireo dia heverina ho tontolo mampanantena hikaroka porofon'ny fiainana amin'ny exoplanets. Ny tontolon'ny Hycean lehibe kokoa dia mahasoa kokoa amin'ny fandinihana ny atmosfera, raha oharina amin'ny planeta vatolampy kely kokoa.

Na dia eo amin'ny faritra azo onenana aza ny K2-18 b ary misy molekiola mitondra karbaona, dia tsy voatery midika izany fa afaka mamelona aina ny planeta. Ny habeny lehibe dia manondro ny fisian'ny akanjo lehibe misy ranomandry avo lenta ao anatiny, mitovy amin'ny Neptune.

Ireo zavatra hita ireo dia manasongadina ny maha-zava-dehibe ny fandinihana ny tontolo iainana azo onenana isan-karazany amin'ny fitadiavana fiainana any an-toeran-kafa amin'izao rehetra izao. Ny fandinihana amin'ny ho avy miaraka amin'ny Teleskaopy Space James Webb dia hanome fanazavana fanampiny momba ny atmosfera K2-18 b ary mety hanamarina ny fisian'ny sulfide dimethyl.

Sources:

– Exoplanet: Ny planeta exoplanet (na planeta extrasolar) dia planeta mipetraka ivelan'ny rafi-masoandro misy antsika, mihodidina kintana hafa ankoatra ny Masoandro.

– NASA: Niorina tamin'ny 1958, ny National Aeronautics and Space Administration (NASA) dia masoivoho mahaleo tena an'ny Governemanta Federaly Amerikana izay mifantoka amin'ny fikarohana habakabaka sy fikarohana siantifika.

– James Webb Space Telescope: Ny James Webb Space Telescope (JWST na Webb) dia Observatoire infrarouge orbitraire izay mameno ny fahitana ny Teleskaopy Space Hubble.