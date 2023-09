Ny fandinihana vaovao dia nandinika ny fiantraikan'ny fampihenana ny fandikana amin'ny sahona hita any Columbia

By

Ny fanadihadiana vaovao nataon'ny mpianatry ny Oniversiten'i Kolombia Britanika, Megan Winand, dia mikendry ny hanazava ny fiantraikan'ny fandikan-dalàna amin'ny sahona hita any Columbia. Ny fandikana fanalefahana dia manondro ny fivezivezen'ny biby avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny iray hafa ho ezaka fiarovana mandritra ny tetikasa fanorenana na fampandrosoana. Na dia nanjary mahazatra aza ny fandikana ny fanalefahana any Kolombia Britanika hatramin'ny tetikasa Sea to Sky, dia nodinihina kely ny fiantraikan'izany.

Heverina ho “karazana famantarana” manan-danja ny sahona misy pentina any Columbia satria afaka manome fanazavana sarobidy momba ny fahasalaman'ny tontolo iainana. Manazava i Winand hoe: “Raha tsy mandeha tsara ny sahona, satria mandray izay loto rehetra avy amin'ny rivotra na ny tany mando izy, dia azo inoana fa satria tsy mandeha tsara ny tontolo iainana.” Ankoatra izany, ireo sahona ireo dia mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny tranokalan-tsakafo, izay sady mpiremby no mpiremby.

Ny fanadihadiana nataon'i Winand dia nahitana fametahana sahona hita any Columbia any amin'ny faritra mando Mayook akaikin'i Cranbrook, British Columbia. Nizara telo ireo sahona: ny vondrona iray navela tao amin'ny toeram-ponenany tany am-boalohany ho vondrona mpanara-maso, ny vondrona iray hafa dia nafindra toerana kely teo amin'ny iray kilometatra, ary ny vondrona farany dia nafindra toerana lavidavitra kokoa tokony ho dimy kilometatra. Nandritra ny lohataona sy ny fahavaratra, ny sahona dia nokarohina tamin'ny alalan'ny radio trackers sy ny transponder tags.

Mbola eo am-panadihadiana ny voka-pikarohana, saingy manantena i Winand fa ny fikarohana ataony dia hanampy amin'ny fahatakarana ny fahombiazan'ny fandikana fanalefahana sy ny fiantraikan'izany eo amin'ny fahaveloman'ny karazana sy ny fivezivezena. Ity fandalinana ity dia ampahany amin'ny ezaka roa taona notontosaina tamin'ny fiaraha-miasa amin'ny Ducks Unlimited Canada sy ny minisitry ny rano, ny tany ary ny loharanon-karena.

Ny vokatr'ity fikarohana ity dia mety hisy fiantraikany amin'ny ezaka amin'ny fiarovana amin'ny ho avy ary hanome fanazavana sarobidy momba ny fiantraikan'ny fampihenana ny fifindrana amin'ny karazana biby. Dingana lehibe amin'ny fahatakarana ny vokatra sy ny fahombiazan'io fomba fanao io, izay mbola tsy dia fantatra loatra.

Sources:

Lohateny: Ny fandalinana vaovao dia mandinika ny fiantraikan'ny fandikana ny fanalefahana amin'ny sahona hita any Columbia

Loharano: University of British Columbia

Famaritana ny "fandikana fanalefahana": Ny fivezivezen'ny biby avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana iray mitovy na ambony kokoa ho ampahany amin'ny ezaka fiarovana.

Famaritana ny “karazana famantarana”: Karazana afaka manome vaovao momba ny fahasalamana sy ny toetry ny tontolo iainana.

Loharano sary: ​​Unsplash (sary nesorina)