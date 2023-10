Ny fandinihana vaovao dia manolo-kevitra ny firafitry ny fiantraikan'ny asteroid lehibe indrindra eo ambanin'ny atsimon'i New South Wales

By

Hitan'ny mpahay siansa vao haingana izay mety ho rafitra misy fiantraikany amin'ny asterôida lehibe indrindra eto an-tany, nalevina ao ambanin'ny Basin Murray any atsimon'i New South Wales, Aostralia. Na dia mbola tsy voamarina aza, dia tombanana ho eo amin'ny 520km eo ho eo ny savaivony ity vavahady ahiana hisy fiatraikany ity, ka efa ho avo telo heny noho ny firafitry ny fiantraika Vredefort any Afrika Atsimo, izay heverina ho lehibe indrindra amin'izao fotoana izao.

Ny mpikaroka avy ao amin'ny Oniversiten'i Nouvelle-Galles Atsimon'i Wales dia mino fa ny rafitra Deniliquin, araka ny niantsoana azy, dia mety ho niforona teo amin'ny 420 tapitrisa taona lasa izay noho ny fiantraikan'ny asterôida goavana. Raha toa ka marina ny vinavinan'izy ireo, dia hanoratra indray ireo boky firaketana an-tsoratra izany, mihoatra noho ny vavan'i Chicxulub malaza any Meksika, fantatra amin'ny famaranana ny fitondran'ireo dinôzôra, izay mirefy 150km eo ho eo ny sakany.

Mety ho sarotra ny hamantatra ireo rafitra fiatraikany amin'ny asterôida, satria matetika izy ireo no miafina ao ambanin'ny soson'ny antsanga na tazonina noho ny fikorontanana. Na dia izany aza, vao haingana ny mpahay siansa dia nahita fomba vaovao hamantarana ireo rafitra ireo amin'ny famakafakana ireo lamina andriamby. Ny rafitra Deniliquin dia hita nifototra tamin'ireo lamina ireo, ary nanome porofo matanjaka ny fisiany.

Fanampin'izany, ny fiantraikan'ny asterôida dia fantatra fa nifanindry tamin'ny fisehoan-javatra famongorana faobe nandritra ny tantara, toy ilay nandripaka ny dinôzôra. Ity fikarohana farany ity dia milaza fa ny Tany sy ny planeta hafa ao amin'ny rafi-masoandrontsika dia niharan'ny fiatraikany betsaka kokoa hatramin'ny 3.2 miliara taona lasa izay. Amin'izao fotoana izao, misy rafitra 38 voamarina ary 43 mety hisy fiantraikany amin'ny tany, manomboka amin'ny lavaka kely ka hatramin'ny rafitra lehibe milevina.

Raha mbola manohy ny fanadihadiana ireo mpikaroka, dia ho hita eo raha ho ekena amin'ny fomba ofisialy ho rafitra misy fiantraikany amin'ny asterôida lehibe indrindra eto an-tany ny rafitra Deniliquin. Ny fihadiana sy ny fandalinana ity vavahady goavam-be ity dia mety hanome fanazavana sarobidy momba ny tantaran'ny planetantsika sy ny andraikitry ny fiantraikan'ny cosmic amin'ny famolavolana ny fivoarany ara-jeolojika sy biolojika.

Fanontaniana matetika (FAQ)

1. Inona ny rafitra Deniliquin?

Ny firafitry ny Deniliquin dia valan-javaboahary ahiana hisy fiantraikany amin'ny asterôida hita ao ambanin'ny Basin Murray any atsimon'i New South Wales, Aostralia. Raha voamarina izany dia ho lasa rafitra fiatraikany asterôida lehibe indrindra eto an-tany izy io.

2. Hatraiza ny haben'ny rafitra Deniliquin raha oharina amin'ireo vavahadin'ny fiantraika hafa?

Ny rafitra Deniliquin dia tombanana ho manodidina ny 520km amin'ny savaivony, ka mahatonga azy io ho avo telo heny noho ny firafitry ny fiatraikany lehibe indrindra fantatra ankehitriny, ny firafitry ny fiantraika Vredefort any Afrika Atsimo.

3. Firy taona ny rafitra Deniliquin?

Mino ny mpahay siansa fa ny rafitra Deniliquin dia niforona teo amin'ny 420 tapitrisa taona lasa izay noho ny fiantraikan'ny asteroid.

4. Ahoana no hamantarana ireo rafitra fiatraikany amin'ny asterôida?

Ny firafitry ny fiatraikany amin'ny asterôida dia mety ho sarotra ny hamantatra fa azo tsikaritra amin'ny fomba isan-karazany, ao anatin'izany ny famakafakana ireo lamina andriamby eny ambonin'ny tany.

5. Inona no dikan'ny firafitry ny fiantraikan'ny asterôida?

Ny firafitry ny fiantraikan'ny asterôida dia manome fanazavana sarobidy momba ny tantara ara-jeolojika sy biolojikan'ny planetantsika. Matetika izy ireo no mifandray amin'ny hetsika famongorana faobe ary manana anjara toerana lehibe amin'ny famolavolana ny fivoaran'ny tany.