Hubert Reeves: Astrophysicist sy Science Communicator

Hubert Reeves, ilay Kanadianina-Frantsay astrofizika izay nodimandry vao haingana teo amin'ny faha-91 taonany, dia tsy mpahay siansa nalaza ihany fa mpitatitra momba ny siansa malaza koa. Teraka tao Montréal tamin'ny 1932, i Reeves dia namolavola fitiavana astronomia tamin'ny fahazazany, nikaroka ny tontolo voajanahary ary nandalina ny kintana tamin'ny naha astronoma am-pitiavana azy. Ny fahalianany tamin'ny cosmos dia nitarika azy hanohy ny asany amin'ny astrofizika, ary tamin'ny farany dia nahazo mari-pahaizana PhD tao amin'ny Oniversiten'i Cornell ary lasa mpanolo-tsaina ho an'ny fandaharan'asan'ny NASA.

Reeves dia nalaza noho ny fahaizany manazava ny foto-kevitra ara-tsiansa sarotra amin'ny besinimaro, ary te hizara ny fitiavany ny siansa sy izao rehetra izao amin'ny mpihaino midadasika kokoa. Tamin'ny 1981 dia namoaka boky mitondra ny lohateny hoe “Patience dans l'Azur” (Atom of Silence: Exploration of Cosmic Education), izay lasa bestseller tany Frantsa ary nadika tamin'ny fiteny 25. Nahazo fiderana ilay boky noho ny fahaizany mamadika ny astrofizika ho lasa tantara mampientam-po, ary nanamafy ny lazan'i Reeves ho toy ny mpampita siansa mahay.

Nandritra ny asany dia nanoratra boky 40 mahery i Reeves, anisan'izany ny lohateny maromaro ho an'ny ankizy. Lasa endrika mahazatra tamin'ny fahitalavitra frantsay izy, niseho tamin'ny fandaharana lahateny ara-literatiora malaza ary nambabo ny mpihaino tamin'ny volony fotsy manjavozavo, ny masony manjelanjelatra, ary ny lantom-peo Quebec. Ny fihetsiny karismatika sy mahasarika azy no nahatonga azy ho mpikabary notadiavina teo amin'ny tontolo miteny frantsay, izay nahafantarana azy tamin'ny anarana frantsay mitovy amin'i Carl Sagan.

Reeves dia tsy vitan'ny hoe mpampita siantifika fa mpiaro ny tontolo iainana ihany koa. Niaro mafy ny fiarovana ny zavaboary izy ary nampitandrina ny amin'ny loza ateraky ny fanimbana tena atrehan'ny olombelona. Nino izy fa tsy ny olombelona no karazana voafantina ary tsy maintsy mandray andraikitra amin'ny zavatra ataontsika isika mba hiantohana ny fahavelomantsika.

Namela fiantraikany maharitra ny fandraisan'anjaran'i Hubert Reeves teo amin'ny sehatry ny astrofizika sy ny fifandraisan'ny siansa. Ny fahaizany mamehy ny elanelana misy eo amin’ny fahalalana siantifika sy ny sarambabem-bahoaka dia nahatonga olona tsy tambo isaina hisaintsaina ny zava-miafin’izao rehetra izao sy hankamamy sy hiaro ny tontolo voajanahary.

