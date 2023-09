Vavolombelona ny hazavana Avaratra any Irlandy: Torolalana ho an'ny zava-boahary mahatalanjona

Ny hazavana avaratra, fantatra amin'ny anarana hoe aurora borealis, dia iray amin'ireo fampisehoana voajanahary mahavariana indrindra eran-tany. Maro no mihevitra fa tsy maintsy mandeha any amin'ny toerana lavitra toa an'i Islandy na Alaska ianao raha te hahita azy ireo, saingy ny vaovao tsara dia ny mahita an'io tranga mahavariana io eto Irlandy sy Irlandy Avaratra.

Hita avy any amin'ny toerana samihafa manerana ny firenena ireo fampirantiana mampitolagaga ahitana jiro maitso, mavokely, manga ary volomparasy. Avy any amin'ny morontsiraka avaratr'i Irlandy Avaratra sy ny ampahany amin'ny morontsirak'i Antrim ka hatrany Co Mayo any amin'ny morontsiraka andrefan'i Irlandy, Ashbourne any Co Meath, ary na dia ny faritr'i Dublin aza, dia manana fahafahana hiaina an'io zava-miseho ethereal io ianao.

Mba hampitomboana ny fahafahanao hahita ny hazavana avaratra, ny equinox ho avy amin'ny 23 septambra dia mety ho fotoana tsara. Ny equinox dia misy fiantraikany amin'ny sahan'andriamby eto an-tany sy ny fitongilan'ny planeta, izay afaka mamorona toe-javatra mety amin'ny fahitana ny aurora, hoy i David Moore, tonian-dahatsoratry ny gazetiboky Astronomy Ireland.

Na izany aza, zava-dehibe ny manamarika fa tsy misy antoka ny fahitana ny hazavana avaratra. Mety hisy fiantraikany amin'ny fahitana ny lafin-javatra toy ny asan'ny masoandro, ny rakotry ny rahona, ary ny fahalotoan'ny hazavana avy amin'ny tanàna sy ny tanàna. Ny morontsiraka avaratr'i Irlandy Avaratra sy ny toerana toa an'i Mayo, izay manolotra fomba fijery tsy voasakana ny Ranomasimbe Atlantika, dia heverina ho anisan'ny toerana tsara indrindra ho an'ny fahitana aurora.

Ny aurora borealis dia vokatry ny fipoahan'ny masoandro, na ny fipoahan'ny masoandro, izay mamoaka taratra an'arivony tapitrisa taonina eny amin'ny habakabaka. Mifandona amin’ny atmosfera eto an-tany ireo poti-javatra ireo avy eo, ka mamorona loko mamirapiratra amin’ny hazavana avaratra. Amin'ny ankapobeny, ny jiro dia miendrika oval manodidina ny Tendrontany Avaratra, saingy mandritra ny hetsika mahery vaika, ny aurora dia afaka miitatra hatrany atsimo toa an'i Irlandy.

Raha te hahita ny aurora ianao, dia zava-dehibe ny mitady toerana lavitra ny jiro nataon'olombelona. Ny fiainana an-tanàn-dehibe na tanàna dia mety hamela anao hahita fampisehoana lehibe ihany, fa ny any ambanivohitra miaraka amin'ny fandotoana hazavana kely dia afaka manome fomba fijery tsara kokoa. Astronomy Ireland dia manolotra serivisy fanairana aurora izay maminavina ny mety hisian'ny fahitana mifototra amin'ny hetsika masoandro.

Tsarovy fa tena ilaina ny lanitra mazava mba hijerena ny hazavana avaratra, koa araho tsara ny toetry ny andro. Na dia misy toetr'andro manjombona sy orana aza i Irlandy indraindray, dia mbola misy ihany ny fahafahana mijery ity trangan-javatra voajanahary mampitolagaga ity. Tandremo ny fampandrenesana aurora ho avy ary manaova drafitra hiaina ny herin'ny hazavana avaratra ao an-tokotaninao.

Loharano: Belfast Live (Tsy misy URL omena)