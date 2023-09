Kintana nopotehina imbetsaka sy lanin'ny Black Hole Mampisafotofoto ny Astronomy

Nahita zavatra mahaliana ny astronoma avy amin'ny Oniversiten'i Leicester - kintana mitovy amin'ny masoandrontsika izay simba imbetsaka sy lanin'ny lavaka mainty izay 500 tapitrisa taona hazavana. Ity trangan-javatra manaitra ity dia miteraka hazavana mipoitra tsy tapaka isaky ny 25 andro. Amin'ny ankapobeny, ny fipoahan'ny lavaka mainty, fantatra amin'ny anarana hoe fikorontanan'ny rano, dia mitranga rehefa mandevona kintana ny lavaka mainty. Na izany aza, amin'ity tranga ity, ny famoahana dia milaza fa ny kintana dia potika amin'ny ampahany fotsiny, ary miverimberina hatrany ny dingana.

Ny fandinihana dia nahitana karazana fipoahana roa: ireo izay mitranga isaky ny ora vitsivitsy ary ireo izay mitranga indray mandeha isan-taona. Nidina teo anelanelan'ny faran'ny roa ny tsy tapaka ny etona amin'ity tranga manokana ity, izay manondro tranga tsy manam-paharoa. Raha tokony ho lo araka ny efa nampoizina, ilay kintana, antsoina hoe Swift J0230, dia hamirapiratra mandritra ny fito ka hatramin'ny folo andro ary avy eo dia maty tampoka, ka mamerina io tsingerina io isaky ny 25 andro.

Ny fandinihana, navoaka tao amin'ny diary Nature Astronomy, dia tsy vitan'ny hoe manome fahatakarana ny fomba hanakorontanan'ny lavaka mainty ny kintana mihodinkodina, fa koa manokatra kilasy vaovao amin'ny kintana mikorontana ampahany. Dr. Robert Eyles-Ferris, nahazo diplaoma vao haingana avy ao amin'ny Oniversiten'i Leicester, dia manantitrantitra ny maha-zava-dehibe an'io fikarohana io amin'ny filazana hoe: "Ny Swift J0230 dia fanampim-panampiana mampientanentana amin'ny kilasin'ny kintana mikorontana ampahany."

Ny mpanoratra voalohany amin'ny fanadihadiana, Dr. Phil Evans, dia nanasongadina fa izao no fotoana voalohany nahitan'ny mpahay siansa ny kintana toy ny masoandro izay nopotehina imbetsaka sy lanin'ny lavaka mainty kely. Ny maodely amin'ny fipoahan'ny Swift J0230 dia manondro fa mitovy habe amin'ny masoandro ilay kintana ary mihodina amin'ny lalan'ny elliptika manodidina ny loaka mainty kely iray eo afovoan'ny vahindanitra misy azy. Manodidina ny telo amin'ny tany no heverina fa nesorina tao amin'ny atmosfera Swift J0230 ary nafana rehefa nianjera tao amin'ny lavaka mainty, mahatratra 2,000,000°C eo ho eo ny maripana. Ity hafanana mahery vaika ity dia mamoaka taratra X be dia be, izay hitan'ny NASA Neil Gehrels Swift Observatory voalohany.

Tombanan'ny mpikaroka fa kely dia kely ny loaka mainty tompon'andraikitra amin'ireo tranga ireo, raha oharina amin'ny loaka mainty be dia be, izay mahatratra 10,000 100,000 ka hatramin'ny 0230 0230 heny noho ny an'ny masoandro. Ny fahitana ny Swift JXNUMX dia azo natao tamin'ny fampiasana fitaovana vaovao novolavolain'ny ekipan'ny Leicester, antsoina hoe mpitsikilo mandalo. Dr. Kim Page, izay niara-niasa tamin'ny fanadihadiana, dia manantena fa mbola misy zavatra selestialy maro hafa toa an'i Swift JXNUMX miandry ny ho sarona, noho ny fitaovana fihazana mandalo mandalo.

Ity fikarohana vao haingana ity dia manazava ireo hetsika mistery sy mahatahotra izay mitranga eo akaikin'ny lavaka mainty. Ny fahitana an'i Swift J0230 dia mitondra antsika dingana iray akaiky kokoa amin'ny fahatakarana ireo trangan-javatra cosmic mistery ireo.

Sources:

- Astronomy momba ny natiora

- University of Leicester