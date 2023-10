Ny fipoahan'ny onjam-peo mahery dia hita avy amin'ny Galaxy lavitra

Nahita zava-baovao lehibe ny astronoma tamin'ny fahitana ny fipoahana radio haingana (FRB) avy amin'ny vahindanitra lavitra iray izay nandeha valo lavitrisa taona hazavàna vao tonga tany an-tany. Ity FRB manokana ity dia mahery kokoa ary avy amin'ny lavitra lavitra noho izay voarakitra teo aloha, izay nitranga tamin'ny fotoana latsaka ny antsasaky ny taonany izao tontolo izao. Ny anton'ny FRBs dia mijanona ho mistery, miaraka amin'ny teoria manomboka amin'ny fiainana vahiny ka hatramin'ny magnetars, izay kintana maty mahery vaika.

Hitan'ny teleskaopy radio Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) any Aostralia Andrefana ilay fipoahana radio. Namoaka angovo be dia be tao anatin'ny milisegondra izy io, toy ny famotsorana ny masoandro nandritra ny 30 taona mahery. Raha FRB an'hetsiny no mety hitranga eny amin'ny lanitra isan'andro, manodidina ny arivo ihany no hita, ary 50 monja no fantatra. Mba hanaraha-maso ny loharanon'ny fipoahana farany, nampiasa ny Teleskaopy Very Large any Chile ny astronoma ary nahita fa avy amin'ny vahindanitra iray izay mety nitambatra tamin'ny vahindanitra hafa, izay mety hamorona magnetar.

Ankoatra ny famoahana ny misterin'ny FRB, manantena ny hampiasa azy ireo ho fitaovana hijerena ny misterin'izao rehetra izao ny mpahay siansa. Ny FRB dia voapetaka amin'ny sonian'ny entona mandehandeha, manome ny mpahay siansa fomba handrefesana ny habetsaky ny zavatra ao amin'ny tranokala cosmic sy hamaritana ny lanjan'izao rehetra izao. Na izany aza, mba hahazoana fandrefesana marina kokoa, FRB an-jatony hafa no mila jerena amin'ny fampiasana teleskaopy radio mandroso izay antenaina fa hiasa tsy ho ela.

Ity fikarohana vao haingana ity dia mitondra antsika akaiky kokoa ny fahatakarana ny niandohan'ny FRB sy ny tranonkala cosmic. Miaraka amin'ny fikarohana bebe kokoa sy ny fandrosoan'ny teknolojia, mino ny mpahay siansa fa hamoha ny tsiambaratelon'izao rehetra izao izy ireo.

