Ny fomba vaovao dia mampiasa fe-potoana roa RR Lyr kintana mba handrefesana ny halaviran'ny vahindanitra

Namorona fomba vaovao handrefesana ny halaviran'ny vahindanitra amin'ny fampiasana kintana RR Lyr fe-potoana roa ny astronoma. Io fomba io dia manafoana ny filana fandinihana spektroskopika ary manana fahafahana hampitombo ny santionan'ny vahindanitra misy halavirana voafaritra tsara amin'ny avo 20 mahery.

Ny kintan'ny RR Lyr dia miovaova mihetsiketsika izay avo 100 heny noho ny Masoandrontsika ary mihoatra ny avo roa heny noho ny taloha. Izy ireo dia azo ampiasaina ho toy ny "labozia manara-penitra" handrefesana ny halaviran'ny vahindanitra noho ny fifandraisana misy eo amin'ny vanim-potoanan'ny pulsation sy ny famirapiratany. Ireo kintana ireo dia nampiasaina betsaka tamin'ny fandrefesana halavirana, miaraka amin'ny Cepheids klasika, ho an'ny vahindanitra akaiky antsika.

Tao amin'ny fanadihadiana vao haingana navoaka tao amin'ny diary Nature Astronomy, ny astronoma avy amin'ny National Astronomical Observatories of the Chinese Academy of Sciences dia nanolo-kevitra ny hampiasa kintana RR Lyr fe-potoana roa mba handrefesana ny halaviran'ny vahindanitra miaraka amin'ny fahadisoana 1-2%.

Ny kintana RR Lyr vanim-potoana indroa dia miavaka satria mampiseho fihetsehana miaraka amin'ny fe-potoana mihoatra ny iray. Ireo vanim-potoana roa ireo dia mifandray amin'ny fananana kintana toy ny faobe sy ny habetsahan'ny singa. Amin'ny fandalinana ireo vanim-potoana roa ireo, ny astronoma dia afaka mametraka fifandraisana amin'ny famirapiratan'ny vanim-potoana tsy miankina amin'ny habetsahan'ny singa, mamela ny fandrefesana ny halavirana mifototra amin'ny fotométrie fotsiny.

Ity fomba vaovao ity dia manome fomba hahazoana fandrefesana ny halaviran'ny vahindanitra akaiky amin'ny fotométrie irery, tsy miantehitra amin'ny fandinihana spectroscopy. Araka ny voalazan'i Dr. Licai Deng, mpikaroka zokiolona ao amin'ny NAOC sy mpiara-manoratra ny fanadihadiana, ity fomba ity dia mety hampitombo ny santionan'ny vahindanitra misy fandrefesana halavirana avo lenta amin'ny 20 na mihoatra.

Ny kintana RR Lyr fe-potoana indroa dia tsy manome fandrefesana halavirana marina fotsiny fa fampahalalana sarobidy momba ny habetsahan'ny singa. Amin'ny hoavy, miaraka amin'ny fahatongavan'ireo teleskaopy mandroso toa ny Teleskaopy habakabaka any Shina sy ny Vera C. Rubin Observatory, kintana RR Lyr misy fe-potoana roa an'aliny no andrasana ho hita any amin'ireo vahindanitra akaiky. Amin'ny fampiasana ny fomba fandrefesana halavirana mifototra amin'ireo kintana ireo, manantena ny hamorona sari-tany intuitive 3D an'ny Vondrona eo an-toerana ny astronoma ary hahazo tsy tapaka Hubble mazava tsara.

Amin'ny ankapobeny, ny fampiasana kintana RR Lyr fe-potoana roa ho famantarana ny halaviran-dalana dia manome lalana tsara hampandrosoana ny fahatakarantsika ny cosmos sy ny vahindanitra midadasika ao anatiny.

– Chen, X., Zhang, J., Wang, S., & Deng, L. (2023). Ny fampiasana kintana RR Lyrae roa-modely ho mari-pamantarana lavitra sy metaly. Nature Astronomia.

- Sary nahazoana sary: ​​NAOC