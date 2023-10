Hitan'ny Astronomy ny Radio Burst (FRB) lavitra indrindra sy mahery vaika

Vao haingana ireo astronoma no nanao fikarohana mampientam-po tamin'ny fahitana ny fipoahana radio haingana indrindra (FRB) lavitra indrindra sy mahery vaika hita hatramin'izay. Naharitra latsaky ny iray milisegondra io fipoahana avy amin'ny onjam-peo cosmic io, ary ny loharanony dia any amin'ny vahindanitra lavitra be, ka naharitra valo arivo tapitrisa taona vao tonga teto amintsika. Ny fahitana an'io FRB io, antsoina hoe FRB 20220610A, dia natao tamin'ny Teleskaopy Very Large (VLT) an'ny European Southern Observatory (ESO).

Tsy ity FRB ity ihany no tena lavidavitra indrindra hita hatramin’izay, fa namoaka angovo tsy dia fahita firy. Raha ny marina, dia namoaka ny mitovy amin'ny totalin'ny famoahana ny Masoandro nandritra ny 30 taona izy io, saingy tao anatin'ny segondra vitsy monja. Ny fahitana an'io FRB matanjaka io dia misy fiantraikany lehibe amin'ny fahatakarantsika an'izao rehetra izao.

Ny iray amin'ireo hevi-dehibe amin'ity fandinihana ity dia ny hoe azo ampiasaina handrefesana ny zavatra tsy hita eo amin'ny vahindanitra ny FRB. Ny fomba fanombanana ny lanjan'izao rehetra izao dia miteraka valiny mifanohitra ary manohitra ny maodely manara-penitra momba ny cosmology. Na izany aza, amin'ny fandalinana ny FRBs, ny astronoma dia afaka mahazo fahalalana sarobidy momba ny fizarana ny zavatra ao amin'ny cosmos.

Ryan Shannon, mpampianatra ao amin'ny Swinburne University of Technology ary mpiara-miasa amin'ny fikarohana, dia manazava fa ny zavatra tsy hita eo amin'izao rehetra izao dia mety miafina ao amin'ny habaka anelanelan'ny vahindanitra. Mety ho mafana sy miparitaka ity raharaha ity ka sarotra ny mamantatra amin'ny fampiasana teknika mahazatra. Na izany aza, ny fipoahan'ny onjam-peo haingana dia manana fahafahana miditra eny fa na dia ireo faritra banga indrindra amin'ny habakabaka aza ary "mahita" ny fitaovana misy ion. Izany dia mamela ny mpikaroka handrefesana ny habetsahan'ny zavatra eo amin'ny vahindanitra, manome fomba tokana handanjana izao rehetra izao.

Ny fahitana an'io FRB lavitra sy mahery vaika io dia dingana lehibe amin'ny fikatsahantsika ny cosmos. Amin'ny fandalinana ireo famantarana cosmic mistery ireo, ny astronoma dia manohy mamoaka hevi-baovao momba ny firafitry ny universe sy ny fivoarany. Ny valin'ity fanadihadiana ity dia navoaka tao amin'ny gazety Science.

Sources:

- Nina Massey, PA Science Correspondent

- Journal of Science