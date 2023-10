Ny mpahay siansa dia naka sary tsy mbola nisy hatrizay momba ny Blazar's Plasma Jet

By

Nampiasa tambajotra teleskaopy onjam-peo eto an-tany sy eny amin'ny habakabaka ny astronoma dia naka ny fomba fijery amin'ny antsipiriany indrindra momba ny fiaramanidina plasma avy amin'ny lavaka mainty lehibe. Ilay fiaramanidina, izay avoakan'ny blazar fantatra amin'ny anarana hoe 3C 279, dia mandeha amin'ny hafainganam-pandehan'ny hazavana ary mampiseho lamina saro-takarina sy miolakolaka eo akaikin'ny loharanony. Ireo lamina ireo dia manohitra ny teoria mahazatra izay nampiasaina nandritra ny 40 taona mba hanazavana ny fomba fiforonan'ireo fiaramanidina ireo rehefa mandeha ny fotoana.

Nisy ekipa mpikaroka, anisan'izany ny mpahay siansa avy ao amin'ny Max Planck Institute for Radio Astronomy (MPIfR) any Bonn, Alemaina, nandray anjara lehibe tamin'ny fandinihana. Nanambatra angona avy amin'ny teleskaopy rehetra nandray anjara izy ireo mba hamoronana teleskaopy virtoaly manana savaivony mahomby eo amin'ny 100,000 kilometatra eo ho eo.

Blazars dia sobika amin'ny nokleary galactic mavitrika izay misy vahindanitra misy loaka mainty midadasika afovoany manangom-bokatra avy amin'ny kapila manodidina. Ireo zavatra ireo dia mamoaka taratra elektromagnetika mahery vaika ary anisan'ny loharano mamirapiratra indrindra amin'ny cosmos. Manodidina ny 10% amin'ny nokleary galactic mavitrika, sokajiana ho quasars, no miteraka fiaramanidina plasma relativistika.

Ny faritra anatiny indrindra amin'ny jet ao amin'ny blazar 3C 279 dia nalaina sary miaraka amin'ny fanapahan-kevitra angular tsy mbola nisy hatrizay nataon'ny iraka RadioAstron. Ny ekipan'ny mpikaroka dia nahita filamenta helika tsy tapaka tao anatin'ilay fiaramanidina, nanoro hevitra fa ilaina ny manavao ireo modely ara-teorika efa misy ampiasaina hanazavana ny famokarana fiaramanidina amin'ny vahindanitra mavitrika.

“Sambany izahay no nahita filament toy izany akaiky ny fiavian’ilay fiaramanidina, ary milaza amintsika bebe kokoa momba ny fomba iforonan’ny lavaka mainty ny plasma”, hoy i Antonio Fuentes, mpikaroka ao amin’ny Ivon-toeran’ny Astrofizika any Andalusia (IAA-CSIC). ) any Granada, Espaina. "Ny fiaramanidina anatiny koa dia hitan'ny teleskaopy roa hafa, ny GMVA sy ny EHT, tamin'ny halavan'ny onjam-peo fohy kokoa, saingy tsy hitan'izy ireo ny endrika filamentary satria reraka loatra izy ireo ary lehibe loatra ho an'ity fanapahan-kevitra ity."

Ny zava-baovao dia manasongadina ny maha-zava-dehibe ny fampiasana teleskaopy samihafa mba hisintonana ireo endri-javatra samihafa amin'ny zavatra selestialy. Amin'ny fandinihana ireo filamenta be pitsiny ireo sy ny fahatakarana ny hery mitaona ny plasma, ireo astronoma dia manantena ny hahazo fahalalana sarobidy momba ny fizika amin'ny lavaka mainty sy ny fiforonan'ny fiaramanidina eo amin'izao rehetra izao.

Fanontaniana Fametraky ny Olona

Inona no atao hoe blazar?

Ny blazar dia karazana nokleary galactic mavitrika izay mamoaka taratra elektromagnetika mahery vaika. Izy io dia misy lavaka mainty midadasika midadasika manangana zavatra avy amin'ny kapila manodidina.

Inona no atao hoe relativistic plasma jets?

Ny jet plasma relativistic dia tondra-drano mahery vaika amin'ny poti-tsolika izay mandeha amin'ny hafainganam-pandeha manakaiky ny hafainganan'ny hazavana. Izy ireo dia navoakan'ny karazana nokleary galactic sasany, toy ny blazars sy quasars.

Inona no iraka RadioAstron?

Ny iraka RadioAstron dia iraka eny amin'ny habakabaka izay mampiasa teleskaopy onjam-peo mihodidina mba haka sary avo lenta amin'ny zavatra selestialy. Nanome fomba fijery tsy mbola nisy toy izany ny mpahay siansa momba ny rafitra anatiny amin'ny fiaramanidina blazar.

Ahoana no fiforonan'ny filamenta helika ao amin'ny jet plasma?

Ny filamenta helika ao amin'ny fiaramanidina plasma an'ny blazar 3C 279 dia heverina fa vokatry ny tsy fandriam-pahalemana mivoatra ao amin'ny plasma jet. Ireo tsy fanarahan-dalàna ireo dia vokatry ny fifandonana eo amin'ny hery matanjaka eo akaikin'ny lavaka mainty sy ny tontolo manodidina.

Inona no fiantraikan'izany fahitana izany?

Ny fahitana ireo filamenta helika ireo dia manohitra ny modely ara-teorika efa misy ampiasaina hanazavana ny fananganana sy ny fivoaran'ny fiaramanidina amin'ny vahindanitra mavitrika. Amin'ny fandalinana ireo rafitra ireo, ny astronoma dia manantena ny hahazo fahatakarana lalindalina kokoa ny fizika amin'ny lavaka mainty sy ny rafitra ao ambadiky ny famokarana fiaramanidina.