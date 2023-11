Nasehon'ny NASA ny endri-javatra volkano miendrika karandoha masiaka any amin'ny efitr'i Sahara

By

Tamin'ny fampirantiana mangatsiatsiaka momba ny zavakanton'ny zavaboary, ny NASA dia naneho sary mahatsikaiky momba ny rafitra mitovitovy amin'ny karandoha mananontanona ao anatin'ny lavaka volkano goavambe ao Tchad. Ity sary mampangatsiatsiaka taolana ity, nalain'ny mpanamory sambon-danitra tao amin'ny International Space Station tamin'ny 12 Febroary, dia mampiseho ny “kararandoha” mampatahotra mipetraka ao afovoan'ny Trou au Natron, fantatra ihany koa amin'ny hoe Doon Orei, kaldera volkano mirefy 3,300 metatra ny sakany.

Ny endrika tsy milamina dia misy natron, cinder cones ary aloka. Natron, zavatra fotsy miavaka, dia miteraka ny lokon'ny karandohany, ny orona ary ny takolany havia. Izy io dia fangaro voajanahary misy ny sodium carbonate decahydrate, ny sodium bikarbonate, ny sodium chloride ary ny sodium sulfate. Mandritra izany fotoana izany, ny mason'ny orona sy ny orona dia misy cones, izay havoana mijoalajoala miforona manodidina ny lavadranon'ny volkano, mijoalajoala eo ambonin'ny tany manodidina. Ny endriky ny karandohany dia manasongadina kokoa ny aloky ny sisin'ny vava.

Raha toa ka lao sy tsy misy aina intsony i Trou au Natron ankehitriny, dia farihy be ranomandry be dia be izy io, 14,000 1960 taona teo ho eo izay. Ny sifon-dranomasina sy ny plankton dia hita tao ambanin'ny gorodona voarakotry ny natron nandritra ny taona 120,000, nanoro hevitra momba ny tontolo iainana an-drano teo aloha. Fanampin'izany, ny fôsily algae efa 2015 taona lasa izay dia fantatra nandritra ny dia an-tsambo nanaraka azy tamin'ny XNUMX. Mahagaga fa ny Trou au Natron dia heverina ho iray amin'ireo endri-javatra volkano vaovao ao amin'ny Massif Tibesti, na dia mety ho efa antitra kokoa aza ireo volkano manodidina.

FAQ:

F: Inona no atao hoe natron?

A: Natron dia fangaro masira voajanahary voaforon'ny decahydrate sodium carbonate, sodium bikarbonate, chloride sodium ary sulfate sodium.

F: Inona no atao hoe cinder cones?

A: Ny kônenika dia havoana mijoalajoala miforona manodidina ny vavahadin'ny volkano, izay miakatra ambonin'ny tany manodidina.

F: Aiza ny Trou au Natron?

A: Trou au Natron, fantatra ihany koa amin'ny hoe Doon Orei, dia ao amin'ny efitra Sahara, indrindra ao anatin'ny Massif Tibesti ao Tchad.

F: Mbola mitohy ve ny asan'ny volkano Trou au Natron?

A: Raha mbola tsy mavitrika amin'izao fotoana izao ny Trou au Natron, dia eo akaikin'i Tarso Toussidé, izay misy stratovolcano mety ho mavitrika.