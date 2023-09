Misiona Osiris-Rex an'ny NASA: Capsule misy santionany asteroid napetraka hisokatra

Ny iraka Osiris-Rex an'ny NASA, mikendry ny hanangona santionany amin'ny asterôida, dia ho tonga amin'ny dingana lehibe iray rehefa misokatra ny kapsule misy sombiny avy amin'ny asteroid Bennu. Nidina tany Etazonia ilay kapsule tamin'ny alahady, ary mikasa ny hanokatra izany ny NASA raha vao talata. Ireo santionany, milanja 250 grama eo ho eo, dia afaka manome fanazavana sarobidy momba ny fiforonan'ny rafi-masoandro.

Ny sambon-danitra Osiris-Rex, natomboka tamin'ny 2016, dia nanangona ny santionan'ny vato sy vovoka avy any Bennu tamin'ny 2020. Rehefa avy nandalo ny tany tamin'ity faran'ny herinandro ity ny sambon-danitra dia namoaka ny kapsule santionany, izay tonga soa aman-tsara tany an'efitr'i Utah. Avy eo dia nentina tany amin'ny trano fidiovana azo antoka ao Utah ilay kapsule, alohan'ny nentina tany amin'ny Johnson Space Center NASA.

Ny mpahay siansa dia faly amin'ny habetsahan'ny santionany voaangona, miahiahy fa io no be indrindra voangona avy amin'ny asteroid. Izany dia hanome azy ireo fitaovana be dia be hodinihina sy hahazoany fahatakarana tsara kokoa ny firafitry ny rafi-masoandro mandritra ny dingana voalohany. Ny santionany dia hozaraina amin'ny mpahay siansa sy mpikaroka eran-tany mba handinihana bebe kokoa.

Ny fahombiazan'ny iraka Osiris-Rex dia mampiseho ny fahaizan'ny NASA manatanteraka tetik'asa fatra-paniry laza izay manentana sy mampiray ny olona. Naneho ny hafanam-pony tamin'ny iraka i Bill Nelson, mpitantana ny NASA, ary nanantitrantitra ny maha-zava-dehibe izany amin'ny fanitarana ny fahalalantsika an'izao rehetra izao.

Bennu, ilay asterôida ianarana, dia mahaliana manokana noho ny votoatin'ny molekiola organika manankarena sy ny porofon'ny fifaneraserana taloha amin'ny rano. Mino ny mpahay siansa fa ny asterôida toa an'i Bennu dia mety nandray anjara tamin'ny fandefasana molekiola sy rano tena ilaina ho an'ny Tany tamin'ny fifandonana.

Raha ny momba ny iraka ho avy, Osiris-Rex dia hanomboka amin'ny iraka vaovao antsoina hoe Osiris-Apex, mikendry ny hijery ny asteroid Apophis amin'ny 2029.

