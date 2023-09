Ny fihenan'ny ranomandry mampatahotra any Antarctica dia miteraka fanahiana amin'ny fiakaran'ny hafanana maneran-tany

By

Ny angona avy amin'ny zanabolana dia nanambara fa ny haavon'ny ranomandry manodidina an'i Antarctica dia tonga amin'ny ambany tsy mbola nisy toy izany nandritra ny vanim-potoanan'ny ririnina, izay manondro fironana mampanahy ho an'ny faritra iray izay noheverina taloha ho mahazaka ny vokatry ny fiakaran'ny mari-pana. Nanaitra ny mpahay siansa izany fivoarana izany, izay nanamafy fa ny fitambaran'ny anton-javatra toy ny ranomasimbe mafana, ny fiovan'ny onjan-dranomasina sy ny rivotra, ary ny trangan-javatra El Niño dia azo inoana fa manampy amin'ny fihenana.

Ny rakotra ranomandry midadasika any Antarctica dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fandrindrana ny hafanan'ny tany amin'ny alalan'ny taratry ny angovon'ny Masoandro sy ny fampangatsiahana ny rano manodidina. Na izany aza, raha mitohy manjavona ny ranomandry ny Antarctica, dia mety hiova avy amin'ny rafitra fampangatsiahana ny Tany ho lasa loharanon'ny hafanana. Latsaky ny 17 tapitrisa kilometatra toradroa ny fandrakofana ranomandry an-dranomasina amin'izao fotoana izao, izay 1.5 tapitrisa kilometatra toradroa eo ambanin'ny salan'isa mahazatra amin'ny volana septambra ary ambany lavitra noho ny firaketana an-tsoratra teo aloha ho an'ny fandrakofana ranomandry amin'ny ririnina. Ny velaran'ny ranomandry tsy hita dia avo dimy heny eo ho eo amin'ny haben'ny Nosy Britanika ary mety hisy vokany lehibe amin'ny toetr'andro eto an-tany.

Manahy ny amin'ny fiantraikan'io fihenan'ny ranomandry io amin'ny Antarctica sy ny toetr'andro maneran-tany ny mpahay siansa. Dr. Walter Meier, izay manara-maso ny ranomandry ao amin'ny National Snow and Ice Data Center, dia tsy manana fomba fijery tsara momba ny fanarenana lehibe amin'ny ranomandry. Na dia mijanona ho saro-pantarina aza ny fahatakarana ny antony marina ao ambadiky ny fihenan'ny ranomandry amin'ity taona ity, ny haavon'ny ranomandry ambany dia heverina ho famantarana manan-danja ao anatin'ny taona iray voamarika amin'ny firaketana maro momba ny maripana ambony eran-tany sy ny ranomasina. Manamafy ny manam-pahaizana fa mihamiharihary ny faharefoan'ny Antarctica.

Ho fanampin'ny fandalinana ny fiantraikan'ny Antarctica sy ny toetr'andro maneran-tany, dia manao fikarohana sy fandinihana ihany koa ny mpahay siansa mba hahatakarana bebe kokoa ny antony mahatonga ny ranomandry amin'ny ririnina manjavona. Ny ranomasimbe mafana tsy mahazatra, ny fiovan'ny ranomasimbe ary ny rivotra izay misy fiantraikany amin'ny maripanan'ny Antarctica dia heverina ho antony lehibe mahatonga izany. Mety handray anjara amin'ny fampihenana ny ranomandry any an-dranomasina ihany koa ny toetr'andro El Niño mivoatra any Pasifika, na dia somary malemy aza izany amin'izao fotoana izao.

Ny fihenan'ny ranomandry any Antarctica dia miteraka risika lehibe tsy ho an'ny faritra ihany fa ho an'ny vondrom-piarahamonina amorontsiraka maneran-tany. Ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina vokatry ny fahaverezan'ny ranomandry any an-tanety dia mety hiteraka rivo-doza manimba izay mandrahona olona an-tapitrisany. Ny fiovana mitranga amin'ny ranomandry any Antarctica dia mifanitsy amin'ireo trangan-javatra ratsy indrindra voalaza mialoha, manasongadina ny filana maika amin'ny fiatrehana ny fiakaran'ny maripanan'izao tontolo izao sy ny fiantraikany amin'ny tontolo iainana marefo eto an-tany.

Sources:

- Foibem-pirenena momba ny ranomandry sy ny ranomandry

- Vaovao BBC