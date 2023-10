Ny fikarohana ara-jeolojika vaovao amin'ny Mars dia manondro ny mety hisian'ny fiainana taloha

By

Ireo mpikaroka ao amin'ny Planetary Science Institute any Tucson, Arizona, dia nanao fikarohana lehibe momba ny Mars izay mety hisy fiantraikany lalina eo amin'ny fahatakarantsika ny tantaran'ny planeta sy ny mety hisian'ny fiainana mikraoba fahiny. Tao amin'ny famoahana vao haingana tao amin'ny Tatitry ny Siantifika, nanambara ny famantarana ny farihy fotaka tranainy iray ao amin'ny faritra antsoina hoe Hydraotes Chaos ny ekipa. Ity farihy fotaka ity, izay noforonin'ny fivoahana avy amin'ny stratigrafia fotaka misy entona, dia efa ho 4 lavitrisa taona lasa izay ka hatramin'ny fotoana azo inoana fa azo onenana i Mars.

Ny maha-zava-dehibe an'io fikarohana io dia ny hoe ny farihy fotaka, tahaka ireo mitovy aminy eto an-tany, dia manana fahafahana mitahiry ny dian'ny fiainana taloha ao amin'ny sediments. Ny fanangonan-javatra feno fotaka eny amin'ny fanambanin'ny farihy dia manome tontolo mety tsara ho an'ny fitehirizana ny biomolekulia mifandray amin'ny fiainan'ny mikraoba. Ny antsanga ao amin'ny Hydraotes Chaos, izay heverina fa avy amin'ny aquifers sy ny tondra-drano fahiny, dia mety ahitana porofo manamarina ny fiainan'ny Mars taloha na ankehitriny.

Ny tany be pitsiny ao amin'ny Hydraotes Chaos dia novolavolain'ny firodanan'ny tany maina teo ambonin'ny aquifers, ka nahatonga ny tontolo mikorontana hitantsika ankehitriny. Manampy trotraka izany ny fisian'ireo fantsona tondra-drano fahiny, izay inoan'ny mpahay siansa fa nitondra rano avy any amin'ny ranomasimbe efa levona any amin'ny faritra iva avaratra. Ity tantara ara-jeolojika sarotra ity dia mamorona tontolo miavaka ho an'ny fandalinana ny rano mars sy ny fikarohana ireo biomarker mety.

Mitodika any aoriana, ny NASA dia mihevitra ny Hydraotes Chaos ho toerana mety hipetrahan'ny iraka ho avy any Mars izay mikendry ny hikaroka porofo momba ny sonia bio, indrindra ny lipida. Ny faharetan'ny lipida dia mahatonga azy ireo ho lasibatra manintona ho an'ny fikarohana, satria mety ho niaritra an'arivony tapitrisa taona tany Mars izy ireo. Ny antsanga navelan'ny farihy fotaka taloha dia manana fampanantenana lehibe ary mendrika hojerena ho laharam-pahamehana ho an'ny iraka ho avy mikatsaka ny hamantatra ny biosignatures.

Satria tsy mitsaha-mivoatra ny fahatakarantsika ny lasa ara-jeolojikan'i Mars, ny fahitana toy ny farihy fotaka fahiny ao amin'ny Hydraotes Chaos dia mitondra antsika dingana iray akaiky kokoa amin'ny famoahana ny tsiambaratelon'ny Planeta Mena sy ny famoahana ny mety hisian'ny fiainana mikraoba taloha any an-dafin'ny planetantsika.

FAQ

Inona no atao hoe farihy fotaka? Ny farihy fotaka dia karazana farihy miavaka amin'ny fivondronan'ny antsanga feno fotaka eo amin'ny fanambanin'ny farihy. Nahoana ny farihy fotaka no manan-danja amin'ny fikarohana ny zavamananaina fahiny any Mars? Ny farihy fotaka, toy ny mitovy aminy eto an-tany, dia afaka mitahiry ny dian'ny zavamananaina taloha ao amin'ny sediny. Ny fanangonan'ny fotaka dia manome tontolo mety tsara ho an'ny fitehirizana ny biomolekulia mifandray amin'ny fiainana mikraoba. Nahoana ny Hydraotes Chaos no faritra manan-danja amin'ny Mars? Hydraotes Chaos dia faritra be pitsiny ao amin'ny Mars izay novolavolain'ny firodanan'ny tany ambonin'ny aquifers. Misy lakan-drano tranainy koa izy io, izay nitondra rano avy any amin’ny ranomasina taloha tany amin’ny faritra iva avaratra. Ity tantara ara-jeolojia tsy manam-paharoa ity dia manome varavarankely amin'ny lasan'i Mars sy ny mety ho an'ny fiainana Mars taloha. Inona no atao hoe sonia bio? Ny sonia bio dia singa na zavatra izay manome porofo ny fiainana taloha na ankehitriny. Ao amin'ny tontolon'ny Mars, ny sonia bio dia mety ahitana biomolekulina na famantarana hafa momba ny hetsika mikraoba. Inona no heverin'ny NASA momba ny Hydraotes Chaos? NASA dia mihevitra ny Hydraotes Chaos ho toerana mety hipetrahan'ny iraka ho avy any Mars izay mikendry ny hikaroka porofon'ny sonia bio, indrindra ny lipida. Ny lipida dia biomolekulina mahatohitra mafy izay mety naharitra an'arivony tapitrisa taona tany Mars.