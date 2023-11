Ny zava-baovao dia manambara ireo kaontinanta very ao anatin'ny ala aziatika atsimo atsinanana

By

Tao anatin'ny fandrosoana ara-tsiansa niavaka, ny mpikaroka ao amin'ny Oniversiten'i Utrecht dia nahita sisa tavela tamin'ny kaontinanta mitovy habe amin'i Etazonia, izay heverina fa nanjavona nandritra ny 155 tapitrisa taona lasa. Ity fikarohana ity dia miteraka fanontaniana manitikitika momba ny fahatakarantsika ny tantaran'ny jeolojian'ny Tany sy ny mety hisian'ny kaontinanta very miandry ny hosoka.

Teo aloha, ny manam-pahaizana dia tsy nahazo antoka raha nilentika tao ambanin'ny fanambanin'ny ranomasina io tany tsy hita io, antsoina hoe Argoland, na nitambatra tamin'ny tany lehibe kokoa, na lasa nitsinkafona fotsiny tamin'ny toerana tsy hita maso. Na izany aza, taorian'ny fikarohana naharitra fito taona, ireo mpikaroka holandey dia nahomby tamin'ny fanaraha-maso ny ampahany amin'i Argoland any amin'ny ala mikitroka any Azia Atsimoatsinanana.

Mampiseho ny fomba firindran'ireo kaontinanta, rehefa mikatona ny ranomasina, ao anatin'ny rafitra miendrika C antsoina hoe Pangaea, ny fandinihana vaky ifotony notarihan'ny Dr. Eldert L. Advokaat. Ny Ranomasimbe Tethys, izay nanjavonan'i Argoland nandritra ny vanim-potoanan'ny Jurassic Late, no sehatra ho an'ity hetsika ara-jeolojika ity. Raha miova endrika ny ankamaroan'ny tany rehefa mandeha ny fotoana noho ny fifindran'ny kaontinanta, dia miavaka ny fanjavonan'i Argoland.

Tsy sahala amin'ny kaontinanta Zealandia, izay nilentika tamin'ny farany taorian'ny nialany tany Aostralia 80 tapitrisa taona lasa izay, dia azo inoana fa nifandray tamin'ny fanandevozana ny nanjo an'i Argoland. Mitranga ny subduction rehefa milentika any ambanin'ny iray hafa ny takelaka tectonic iray, mamerina ny sisin'ny takelaka ho ao anaty lamban'ny tany. Ity trangan-javatra ity dia niteraka fanamby teo amin'ny fitadiavana an'i Argoland satria tsy hita mazava ireo famantarana mahazatra amin'ny fampihenana, toy ny fikorontanan'ny tany sy ny fiforonan'ny tendrombohitra.

Mba hanasarotan-javatra bebe kokoa, dia hita tany Myanmar sy Indonezia ny sombintsombiny heverina fa avy any Argoland. Na izany aza, ireo santionany ireo dia hita fa antitra lavitra noho ny fisarahana avy any Aostralia, nanoro ny fisian'ny tany tsy fantatra fanampiny. Mampametra-panontaniana momba ny isan'ny kaontinanta hafa nizara zavatra mitovy amin'izany ny fiantraikan'ny fanjavonan'ny kaontinanta iray mitovy habe amin'i Etazonia.

Tamin'ny alalan'ny fikarohana nataon'izy ireo, ny Dr. Advokaat sy ny Dr. Douwe JJ van Hinsbergen dia namoaka ny dian'i Argoland. Nizarazara ho kontinanta madinika izy io tamin'ny voalohany, ka namorona kobay ranomasimbe kely kokoa, izay mampiavaka ny hoditry ny ranomasina manify kokoa nefa matevina kokoa. Nisaraka sy nivezivezy ireny sombintsombiny ireny tamin’ny farany, talohan’ny nidirany tao anatin’ny ala mikitroka any Azia Atsimoatsinanana.

Ity fikarohana vao haingana ity dia manazava ny lasa ara-jeolojika mavitrika eto an-tany ary manitatra ny fahatakarantsika ny Pangea. Ny fandinihana dia tsy mikaroka fotsiny ny fomba fisarahana sy ny fivoaran'ny kaontinanta fa manolotra hevitra momba ny fitomboan'ny kaontinanta ihany koa. Rehefa mamaha ny zava-miafin'ny kaontinanta very isika, io fahalalana io dia manana fahafahana manokatra harena hita any amin'ny faritra toy ny biodiversity sy ny toetrandro.

Miaraka amin'ny ampahany tsy hita farany amin'ny piozila hita ao Argoland, ny mpikaroka dia maniry ny hijery ny mety hisian'ny kaontinanta hafa very. Ny Ranomasimbe Pasifika, indrindra indrindra, dia manolotra fahafahana mahaliana ho an'ny fanadihadiana bebe kokoa, miaraka amin'ireo faritany tsy hita izay miafina ao amin'ny fehin-tendrombohitra any Alaska sy British Columbia.

FAQ

Inona no atao hoe subduction?

Ny subduction dia dingana ara-jeolojika izay misy takelaka tektonika iray mikoriana any ambanin'ny iray hafa, mitarika amin'ny fanodinana ny sisin'ny takelaka ho ao anaty lamban'ny tany.

Inona no atao hoe continental drift?

Ny fifindran'ny kaontinanta dia manondro ny fihetsehan'ny kaontinanta eto an-tany rehefa mandeha ny fotoana noho ny fihetsehan'ny takelaka tektonika.

Inona no atao hoe Pangea?

Pangea no kontinanta lehibe izay nisy 335-175 tapitrisa taona lasa izay, ahitana ny kaontinanta rehetra mitambatra.

Inona no atao hoe Zealandia?

Zealandia dia kaontinanta tondraka izay nisaraka tamin'i Aostralia an-tapitrisany taona lasa izay ary any ambanin'ny Pasifika Atsimo no misy azy.