Nitodika tany amin'ny foza ny mpandinika ny tontolo iainana an-dranomasina any Florida mba hamonjena ny haran-dranomasina

Ny haran-dranomasina any Florida dia tandindomin-doza noho ny bodofotsy manempotra ny ahidrano izay naka ny morontsirak'ilay fanjakana. Miroborobo io ahidrano io, na macroalgae, noho ny fikorianan'ny fambolena sy ny rano maloto, izay manome tontolo iainana be otrikaina ho an'ny fitomboany. Na dia vaovao tsara ho an'ny ahidrano aza izany, dia manimba ny haran-dranomasina, izay miady mafy amin'ny fahavelomana eo ambanin'ny vesatry ny macroalgae. Mba hiadiana amin'ity olana ity, nangataka fanampiana tamin'ny mahery fo iray tsy azo inoana ny manam-pahaizana momba ny tontolo iainana an-dranomasina any Florida: ny foza.

Maherin'ny 90% amin'ny haran-dranomasina any Florida no maty, indrindra noho ny aretin'ny tavy sy ny rano mafana. Ny haran-dranomasina sisa dia sahirana amin'ny firoboroboana, satria ny ahidrano dia manakana ny olitra haran-dranomasina, fantatra amin'ny anarana hoe planulae, tsy hahita toerana mety hifaliana sy hitombo. Fanampin'izany, ny haran-dranomasina matotra dia tsy afaka mandray ny tara-masoandro ampy ho an'ny fitomboana rehefa rakotra bodofotsy matevina misy macroalgae.

Ampidirina ho vahaolana amin'ity olana ity ny foza mpanjaka Karaiba. Teratany any Florida ireo foza ireo ary malaza amin'ny fihinanana ahi-maitso. Tsy vitan'ny hoe mihinana ny macroalgae ihany izy ireo, fa ny fisiany amin'ny maha herbivore azy dia tsy dia misy fiantraikany ratsy amin'ny tontolo iainana an-dranomasina. Ny Mote Marine Laboratory and Aquarium ao Sarasota dia nanokatra ivon-toeram-pikarohana natokana ho amin'ny fiompiana foza mpanjaka Karaiba, miaraka amin'ny tanjona hamokatra foza 34,000 ao anatin'ny efa-taona manaraka.

Havotsotra any an-dranomasina ireo foza ireo, izay antenainy fa hanomboka handany ny macroalgae be dia be, ahafahan'ny zaza haran-dranomasina miraikitra amin'ny fanambanin'ny ranomasina sy ny haran-dranomasina matotra mba hahazo tara-masoandro ampy ho an'ny fitomboana. Na izany aza, alohan'ny hamoahana azy ireo, ny tafika crustacean dia tsy maintsy ampiofanina mba hiadiana amin'ny biby mpiremby. Mampiasa saribakoly sock ny mpandinika ny tontolo iainana an'i Mote mba hitsapana ny adin'ny foza na ny fihetsehan'ny fiaramanidina, satria tsy afaka miditra amin'ny biby mampinono any an-dranomasina sy ny horita ao anaty fiara mifono vy izy ireo.

Amin'ny ankapobeny, ny fampidirana ireo foza mpanjaka Karaiba any amin'ny morontsirak'i Florida dia mampanantena ny hamonjena ireo haran-dranomasina sahirana. Miaraka amin'ny faniriany amin'ny macroalgae, ireo foza ireo dia afaka manampy amin'ny famerenana ny fifandanjan'ny tontolo iainana an-dranomasina ary manome tontolo tsara kokoa ho an'ny fitomboan'ny haran-dranomasina.

Sources:

- Vox (ambara fa loharanon'ny lahatsoratra voalohany)