Sary fitaratra: Nijery an'i Alice Rings tao amin'ny Lab ny mpikaroka

Sambany ny mpikaroka any Etazonia sy Failandy no nahita an'i Alice tao amin'ny laboratoara. Ny peratra Alice dia vortices mitovitovy amin'ny peratra izay mamadika ny fiampangan'ny monopole rehetra mandalo azy ireo, aingam-panahy avy amin'ny vavahadin-tserasera toy ny fitaratra ao amin'ny tantara nosoratan'i Lewis Carroll "Through the Looking-Glass." Ny andrana dia nampiasa atôma ultracold ary afaka manome fanazavana momba ny dingana fototra amin'ny fizika sy ny cosmology.

Ny fikarohana nataon'ny ekipa dia nanambatra andalana roa fikarohana izay nipoitra teo amin'ny 35 taona lasa izay. Ny andalana fikarohana iray dia misy tady cosmic, izay kilema 1D hypothetical amin'ny habakabaka. Ireo tady ireo dia mety hisy fiantraikany lalina amin'ny cosmology, satria mety hamadika ny zavatra ho antimatter izy ireo. Raha misy tady cosmic dia antsoina hoe tady Alice izy ireo.

Ny andalana faharoa amin'ny fikarohana dia mifantoka amin'ny monopole, izay teboka tokana misy fiampangana eny amin'ny habakabaka. Ny monopole sy ny tady dia afaka mitondra fiampangana topolojika voatahiry, izay mety ho fiampangana loko magnetika, elektrika, na quark. Tamin'ny taona 1980, ny mpikaroka dia nahatsikaritra fa ny monopole dia mety hivadika ho rafitra toy ny tadivavarana antsoina hoe peratra Alice rehefa jerena akaiky.

Ny fananana iray manitikitika ny peratra Alice dia ny hoe raha mandalo eo afovoany ny monopole iray dia hiova ho antiparticle ilay monopole. Izany dia manondro izao rehetra izao misy tara-pahazavana izay manjaka amin'ny zavatra ny antimatter.

Tamin'ny taona 2015, nisy fihoaram-pefy nitranga rehefa namorona monopole tao amin'ny condensate Bose-Einstein ny mpikaroka, entona misy atôma rubidium nangatsiaka akaikin'ny aotra tanteraka. Ny fanadihadiana farany dia nampifangaro teknika andrana sy fomba fanaovana simulation mba hijerena ny fivoaran'ny monopole ao anaty condensate. Hitan'ny mpikaroka fa simba ao anaty peratra Alice ny monopole, ary afaka nijery mivantana ny endri-javatra maromaro tamin'ny peratra Alice izy ireo rehefa nivoatra ny monopole.

Ireo valim-pikarohana ireo dia misy fiantraikany amin'ny fahatakarantsika ny fluid quantum, izay manoro hevitra fa ny rafitra manova zavatra ho antimatter dia mety hipoitra ho azy ao anatin'ny fepetra manokana. Manantena ny mpikaroka fa afaka manolotra sehatra sarobidy hijerena ireo dingana fototra eo amin'izao rehetra izao ny andrana ataony.

Loharano: Nature Communications

famaritana:

- Peratra Alice: vortices toy ny peratra izay mamadika ny fiampangan'ny monopole mandalo azy ireo, aingam-panahy avy amin'ny vavahadin'ny fitaratra ao amin'ny "Through the Looking-Glass"

- Monopoles: teboka tokana misy fiampangana eny amin'ny habakabaka

- Tady cosmic: kilema 1D hypothetical amin'ny habakabaka misy fiantraikany lalina amin'ny cosmology

