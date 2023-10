Robot Alga Magnetika: Vahaolana maharitra amin'ny fandotoana plastika

By

Ny fandotoana plastika dia lasa olana lehibe amin'ny tontolo iainana, miaraka amin'ny fampiasany miely patrana mitarika fako plastika be dia be amin'ny tontolo anaty rano. Ireo plastika ireo dia rava ho microplastika sy nanoplastika, izay lanin'ny zavamananaina anaty rano ary mety hampidi-doza ny fahasalamany sy ny tontolo iainana. Mba hamahana ity olana ity, ny mpikaroka ao amin'ny Central European Institute of Technology (CEITEC) ao amin'ny Oniversiten'ny Teknolojia Brno dia namolavola robots misy alga magnetika.

Ny ekipa ao amin'ny CEITEC dia nandravaka ny sela maitso miaraka amin'ny poti-magnetite bitika, namorona robot alga magnetika izay azo fehezina mba hanasivana ireo plastika sarotra indrindra avy ao anaty rano. Amin'ny alàlan'ny fampiasana sahan'andriamby ivelany, ireo potikely mirefy micro/nano ireo dia manintona sy misambotra microplastika sy nanoplastika. Ny sela misy ahidrano dia azo simbaina, mora vokarina faobe, ary lafo vidy, ka mahatonga azy ireo ho fitaovana tsara indrindra hamoronana ireo robot bitika ireo.

Nampiseho valiny mampanantena ny fitsapana voalohany. Ny robot alga magnetika dia nahomby tamin'ny fisamborana ny microplastika sy ny nanoplastika miaraka amin'ny fahombiazan'ny fanesorana. Na dia taorian'ny fanasan-damba imbetsaka tamin'ny plastika voasambotra aza, dia nitazona ny fahombiazany ireo robots. Azo amboarina mba hampiasaina bebe kokoa izy ireo amin'ny famenoana akanjo magnetite vaovao.

Raha mbola eo amin'ny dingana voalohany ny fandinihana dia mino ny mpikaroka fa ireo robots misy alga magnetika ireo dia azo ampiasaina amin'ny tontolo misy rano tsy misy fiantraikany amin'ny fihetsik'izy ireo. Na izany aza, ilaina ny fandalinana fanampiny mba hahafantarana ny biodegradability sy ny fiantraikan'ny tontolo iainana maharitra amin'ireo nanopartikel ireo ary hahazoana antoka fa tsy miteraka olana misy poizina izy ireo.

Amin'ny ankapobeny, ny fivoaran'ny robot alga magnetika dia manome vahaolana maharitra hiadiana amin'ny fandotoana plastika amin'ny tontolo anaty rano. Amin'ny alàlan'ny fampiasana fitaovana ara-tontolo iainana sy fanaraha-maso magnetika, ireo mpanadio kely ireo dia afaka manala amin'ny fomba mahomby ny mikroplastika sy ny nanoplastika, mampihena ny fahasimbany amin'ny fiainana an-dranomasina sy ny tontolo iainana.

FAQ

Ahoana no hanaisotra ny mikrôplastika sy ny nanoplastika ny robots algae magnetika?

Ny robots algae andriamby dia potikely mirefy micro/nano vita amin'ny fandravahana sela maitso misy alga maitso miaraka amin'ny nanoparticles magnetite. Ireo sela misy alga ireo dia manintona microplastika sy nanoplastika noho ny fiampangana elektrostatika ratsy, misambotra sy manala azy ireo amin'ny rano.

Afaka averina amin'ny laoniny ve ny robot alga magnetika?

Eny, azo averina averina ny robots misy alga magnetika. Aorian'ny fisamborana ireo plastika dia azo sasana ireo robot mba hanesorana ireo loto. Na dia mety hosasana aza ny fatran'ny magnetite kely, ny robots dia mitazona ny fahombiazany amin'ny fisamborana na dia aorian'ny fanasan-damba maromaro aza. Avy eo dia azo rakotra magnetite vaovao izy ireo ary ampiasaina indray.

Mahasoa ny tontolo iainana ve ny robot algae magnetika?

Eny, miaro ny tontolo iainana ny robots alga magnetika. Ny sela misy ahidrano ampiasaina amin'ny famoronana ireo robots ireo dia azo simba ary mora vokarina faobe. Fanampin'izany, ny nanoparticles magnetite dia heverina ho biocompatible ary azo angonina mora foana amin'ny faran'ny dingana, ka tsy misy poti-javatra tavela handoto ny rano.

[Lahatsoratra tany am-boalohany](https://www.ncbiotech.org/news/2022/researchers-develop-biodegradable-magnetic-algae-robots-remove-microplastics)