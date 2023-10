Fisehoan-javatra mahagaga any an-danitra: Ny fanakona-masoandro an-taonany

Ny 14 Oktobra dia hisy fanakona-masoandro an-taonan’ny masoandro, ka mampitolagaga ny mpijery any Amerika Avaratra sy Afovoany ary Atsimo. Ity trangan-javatra eny amin'ny lanitra ity dia manome fahafahana tsy fahita firy ho an'ny mpahay siansa handalina ny fihetsehan'ny rafi-masoandro. Peg Luce, tale mpisolo toerana ao amin’ny Diviziona Heliofizika ao amin’ny foiben’ny NASA, dia milazalaza azy io ho “ny fahatalanjonana sy ny fahagagana mahita peratra fanakona-masoandro mahafinaritra”.

Ny teny hoe "peratra afo" dia manondro ny fisehoan'ny fanakona-masoandro annular. Tsy toy ny fanakona-masoandro tanteraka, ny volana dia eo amin'ny toerana lavitra indrindra amin'ny fihodinany amin'ny Tany mandritra ny fanakona-masoandro annule, ka tsy afaka manakana tanteraka ny masoandro. Mamorona peratra manodidina ny aloky ny volana kosa ny tara-pahazavan’ny masoandro, ka miteraka vokatra hita maso manaitra.

Hanomboka amin'ny 9:13 maraina PT any Etazonia ny fanakona-masoandro annular, manomboka amin'ny morontsirak'i Oregon ary mamakivaky ny morontsirak'i Golfa any Texas. Ho hita any amin'ny fanjakana toa an'i Oregon, Nevada, Utah, New Mexico, Texas, California, Idaho, Colorado, ary Arizona. Hifarana amin’ny 12 ora sy sasany alina ny fanakona-masoandro CT.

Taorian’ny nandaozany an’i Etazonia, dia hanohy ny diany manerana an’i Meksika, Belize, Honduras, Panama, ary Kolombia ny fanakona-masoandro, alohan’ny hahatongavana any amin’ny faran’ny morontsiraka Atlantika any Amerika Atsimo any Natal, any Brezila.

Ho an'ireo tsy afaka mahita mivantana ny fanakona-masoandro, ny NASA dia hanome mivantana ny hetsika, mampiseho ny fomba fijery avy amin'ny toerana samihafa any Etazonia.

Mandritra ny fanakona-masoandro an-taona, ny mpanara-maso dia hahita dingana maromaro amin'ny hetsika. Amin'ny voalohany dia hisy fanakona-masoandro miendrika volanavolana rehefa manomboka mandalo eo anoloan'ny masoandro ny volana. Tokony ho adiny iray sy 20 minitra eo ho eo, ny volana dia hifanaraka mivantana amin'ny masoandro, ka hamorona peratra afo, antsoina koa hoe annularity. Miankina amin'ny toerana misy ny mpanara-maso dia haharitra iray ka hatramin'ny dimy minitra io dingana io. Hihamamaizina ny lanitra, na dia tsy maizina toy ny mandritra ny fanakona-masoandro tanteraka aza, ary ny biby dia mety haneho fitondran-tena mahazatra amin'ny takariva.

Mba hijerena soa aman-tsara ny fanakona-masoandro annular, dia zava-dehibe ny fampiasana solomaso fanakona-masoandro voamarina na mpijery masoandro tànana. Ny solomaso mahazatra na fitaovana optika toy ny fakan-tsary, teleskaopy, na lakandrano dia tsy manome fiarovana tsara ary mbola mamela ny taratra masoandro manimba ny maso.

Toe-javatra tsy fahita firy io fisehoan-javatra any an-danitra io, ary tsy hitranga raha tsy amin’ny taona 2046 ny fanakona-masoandro an-taonany manaraka eto amin’iny faritra iny. Noho izany, ataovy izay hahazoana antoka fa handray ny fepetra ilaina ianao ary ho vavolombelon’izany tranga mampitolagaga izany.

