Hitan'ny mpahay siansa ny Farihin'ny Fotaka mety hitranga any Mars

Nahita porofon'ny zavatra inoany fa farihy fotaka teo amin'ny Mars ny mpahay siansa, izay afaka manome fanazavana sarobidy amin'ny fitadiavana famantarana ny fiainana taloha eto an-tany. Ny fandinihana dia nifantoka tamin'ny Hydraotes Chaos, faritra misy korontana any Mars izay misy tendrombohitra, vavahady ary lohasaha. Ny mpikaroka dia nandinika sary nalain'ny NASA's Mars Reconnaissance Orbiter ary namaritra faritra fisaka ao anatin'ny Hydraotes Chaos izay mampiseho famantarana misy antsanga sy fotaka miboiboika avy any ambanin'ny tany.

Ny fanadihadiana dia nanoro hevitra fa tokony ho 3.4 lavitrisa taona lasa izay, dia rava ny rafitry ny rano ao amin'ny Hydraotes Chaos, izay nitarika tondra-drano lehibe izay nametraka antsanga be dia be teny ambonin'ny tany. Ity antsanga ity, raha dinihina akaiky, dia mety misy biosignatures momba ny fiainana taloha tany Mars. Mino ny mpikaroka fa ny antsanga tao amin'ny farihy fotaka dia niforona manodidina ny 1.1 lavitrisa taona lasa izay, taorian'ny nanjavonan'ny rano ambanin'ny tany Mars ary nanjary tsy nampiantrano ny planeta.

Amin'ny hoavy, manantena ny hanadihady bebe kokoa momba ilay farihy fotaka fahiny ny mpahay siansa mba hamaritana hoe rahoviana i Mars no azo nonenana ary mety ho nisy aina. Ny Ivom-pikarohana Ames NASA dia mamolavola fitaovana antsoina hoe EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith), izay azo ampiasaina hitsapana vato ho an'ny biomarkers, indrindra fa ny lipida. Misy ny fiheverana ny haka EXCALIBR amin'ny iraka NASA ho avy any amin'ny volana na Mars, miaraka amin'ny Hydraotes Chaos ho toerana mety hipetrahan'ity fitaovana ity.

Ity fikarohana ity dia manome hazavana vaovao momba ny mety hisian'ny Mars indray mandeha mitahiry fiainana ary manasongadina ny maha-zava-dehibe ny fikarohana sy famakafakana bebe kokoa momba ny terrain Mars. Manolotra fanantenana mampientam-po ho an'ny iraka ho avy mikatsaka ny hamoaka ny misterin'ny Mars sy ny mety ho famantarana ny fiainana taloha.

