Tetikasa LZ any Dakota Atsimo dia mandroso amin'ny hazakazaka Global Dark Matter

Ao anatin'ny fikatsahana ny fitadiavana zavatra maizina, ny tetikasa LUX-ZEPLIN (LZ) any South Dakota dia nipoitra ho lohalaharana. Efa ho iray kilaometatra ambanin'ny tany ao amin'ny Sanford Underground Research Facility (SURF) any Lead, South Dakota, LZ dia andrana zava-maizina faran'izay haingana novatsian'ny Departemantan'ny Angovo Amerikana (DOE) Office of Science.

Ny valiny vao haingana tamin'ny 60 andro voalohany nanaovana ny fikarohana dia nametraka ny LZ mialohan'ny andrana hafa maneran-tany, anisan'izany ny any Canada, Korea, Shina, ary Eoropa. Ny mpitondra tenin'ny tetikasa, Dr. Chamkaur Ghag, dia mampitaha ny LZ amin'ny fiara hazakazaka iray izay namboarina tamim-pitandremana ary mandrava ny hafainganam-pandehan'ny tany. Ity zava-bita ity dia manamarika ny fidirana amin'ny faritany tsy hita maso ho an'ny tetikasa.

Efa ela no nanahiran-tsaina ny mpahay siansa ny zava-maizina, zavatra saro-takarina noheverina ho ampahany lehibe amin’izao rehetra izao. Tsy mifandray amin'ny hazavana izy io, ka mahatonga ny fisavana mivantana ho sarotra. Ny tanjon'ny andrana LZ dia ny hamantatra ny fifandraisana tsy fahita firy eo amin'ny poti-javatra maizina sy ny zavatra tsotra amin'ny alàlan'ny fampiasana xenon ranon-javatra lehibe iray voahodidin'ny mpitsikilo saro-pady.

Ny tombony amin'ny LZ dia ny fanatsarana ny fahatsapana sy ny tanjona xenon lehibe kokoa raha oharina amin'ny fanandramana teo aloha. Ny toerana misy azy any ambanin'ny tany lalina dia manamaivana ny fitsabahan'ny taratra cosmic, ahafahana mandrefy marina kokoa. Ny fahombiazan'ny tetikasa hatreto dia mametraka azy ho lohalaharana amin'ny hazakazaka manerantany hamahana ny misterin'ny zavatra maizina.

FAQ:

F: Inona no atao hoe zavatra maizina?

A: Ny matin'ny maizina dia endrika vinavinaina izay heverina fa mahaforona eo amin'ny 85% amin'ny fitambaran'ny vesatry ny izao rehetra izao. Tsy mifandray amin'ny hazavana izy io ary voamarika ankolaka fotsiny amin'ny alàlan'ny heriny misintona amin'ny zavatra hita maso.

F: Ahoana no fiasan'ny fanandramana LZ?

A: Ny andrana LZ dia mampiasa tanky lehibe misy xenon ranoka ho lasibatra hamantarana ny fifandraisana misy eo amin'ny singa maizina sy ny zavatra tsotra. Rehefa mifandona amin'ny atoma xenon ny poti-javatra maizina iray, dia mamoaka hazavana kely izy ary mamoaka elektrôna, izay hitan'ny fitaovana saro-pady manodidina ny tanky avy eo.

F: Nahoana no any ambanin'ny tany ny LZ?

A: LZ dia miorina lalina any ambanin'ny tany mba hiarovana ny andrana amin'ny taratra cosmic, izay mety hanelingelina ny fahitana ireo poti-javatra maizina. Ny toerana ambanin'ny tany dia manome tontolo milamina kokoa ho an'ny fandrefesana marina kokoa.