Fomba vaovao hampiasana ny sisa tavela amin'ny sakafo: fomba fiasa maharitra

Ny mpahay siansa Eoropeana, izay miara-miasa amin'ny orinasa sy vondrona, dia namolavola fitaovana fanohanana fanapahan-kevitra lehibe mikendry ny hamantatra sy hampitombo ny mety ho voka-dratsin'ny famokarana sakafo. Ity lozisialy manavao ity dia tsy mandinika lafin-javatra ara-teknika fotsiny fa mandinika ireo lafin-javatra ara-toekarena sy maharitra, manova ny dingana fandraisana fanapahan-kevitra eo amin'ny indostrian'ny sakafo ara-pambolena.

Isan-taona, sakafo an-tapitrisany taonina no very maina, miaraka amin'ny voankazo sy legioma no 45% amin'izany fatiantoka izany. Amin'ny ankapobeny dia miafara any amin'ny fanariam-pako na averina ampiasaina ho sakafom-biby ireo ambiny ireo. Na izany aza, ny tsy takatry ny maro dia ny vokatra azo avy amin'ireo vokatra ireo dia misy akora indostrialy sarobidy azo alaina sy ampiasaina tsara kokoa.

Teo ambanin'ny tetik'asa fikarohana Eoropeana Model2Bio, niara-nivory ny mpahay siansa, ny orinasa ary ny cluster mba hamolavola prototype ho fitaovana fanohanana fanapahan-kevitra. Amin'ny fampiasana maodely matematika manara-penitra, ity fitaovana ity dia afaka mamaly fanontaniana telo lehibe: inona no azo avoaka avy amin'ny sisa tavela, ahoana no fomba hamokarana azy io amin'ny lafiny ara-toekarena indrindra, ary inona no fiantraikan'ny tontolo iainana sy ara-tsosialy avy amin'ireo lalana fanodikodinan'ny soso-kevitra?

Miaraka amin'ity fampahalalana ity, ny fitaovana dia afaka manome tolo-kevitra momba ny safidy maharitra sy mahomby indrindra amin'ny famerenana ny fitaovana, ny simika, na ny angovo avy amin'ny sisa tavela amin'ny famokarana sakafo. Izany dia manokatra tontolon'ny fahafaha-manao ho an'ny orinasam-pambolena sakafo, orinasa fitantanana fako ary indostrian'ny bio.

Tamara Fernández Arévalo, mpikaroka ao amin'ny foibe teknolojia tsy mitady tombombarotra Ceit any Espaina ary mpandrindra ny tetikasa Model2Bio, dia manantitrantitra ny maha-zava-dehibe an'ilay fitaovana: “Matetika ny orinasa no tsy ampy fahalalana amin'ny fitantanana ny sisa tavela ankoatra ny fampiasana azy ireo ho sakafom-biby. Tianay ny hampiseho ny fomba isan-karazany ahafahan'ireo sisa tavela ireo ho valorized, toy ny famokarana angovo avy amin'ny biogaz na famoronana vokatra misy vidiny. "

Satria miova ny fironana manerantany amin'ny fihinanana vokatra avy amin'ny biby vitsy kokoa, ny safidy hafa amin'ny sisa tavela amin'ny sakafo ara-pambolena dia miha ilaina. Ohatra, raha tokony hampiasa whey fromazy ho sakafom-biby, dia azo alaina avy ao ny proteinina mba hamenoana zavatra hafa tsy biby. Ny ranom-boankazo sisa tavela amin'io dingana io, izay be siramamy, dia azo fermentina miaraka amin'ny microorganisms. Eo anatrehan'ny oksizenina dia mamokatra menaka mitovy amin'ny menaka palmie ireo zavamiaina bitika ireo. Raha tsy misy oksizenina, dia misy asidra organika, izay azo ampiasaina hamokarana bioplastika.

Ny fitaovana fanohanana fanapahan-kevitra dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny famaritana ny dingana ara-toekarena sy ara-tontolo iainana indrindra tokony hatao. Amin'ny fanaovana izany dia ahafahan'ny famokarana vokatra izay mifanaraka amin'ny sandan'ny tsenany ny famokarana sy ny lozika ary mametra ny dian-tongony ekolojika.

Ao anatin'ny tontolo iray izay tena zava-dehibe ny faharetana, ny fampivoarana ity fitaovana fanohanana fanapahan-kevitra ity dia manamarika dingana lehibe amin'ny fampihenana ny fako ara-tsakafo sy ny famoronana toekarena boribory kokoa.

FAQs

Inona no tanjon'ny fitaovana fanohanana fanapahan-kevitra novolavolain'ny mpahay siansa Eoropeana?

Ny fitaovana fanohanana fanapahan-kevitra dia mikendry ny hamantatra sy hampitombo ny mety ho voka-dratsin'ny famokarana sakafo amin'ny alàlan'ny fandinihana ireo lafin-javatra ara-teknika, ara-toekarena ary maharitra. Manome tolo-kevitra momba ny fomba hamerenana ny akora, ny akora simika na ny angovo avy amin'ireo sisa tavela ireo amin'ny fomba mahomby indrindra sy mitsinjo ny tontolo iainana.

Nahoana no zava-dehibe ny mitady fomba vaovao hampiasana ny sisa tavela amin'ny sakafo?

Tena zava-dehibe ny fitadiavana fomba vaovao hampiasana ny sisa tavela amin'ny sakafo satria mampihena ny fako izany ary mampitombo ny sandan'ireo vokatra avy any ivelany ireo. Raha tokony hariana na ampiasaina ho sakafom-biby, ireo sisa tavela ireo dia azo ovaina ho fitambarana indostrialy sarobidy, manampy amin'ny toekarena maharitra sy boribory.

Inona avy ireo ohatra sasantsasany amin'ny fampiasana hafa ho an'ny sisa tavela amin'ny sakafo?

Ohatra iray amin'ny fampiasana hafa ho an'ny sisa tavela amin'ny sakafo ara-pambolena dia ny fitrandrahana proteinina avy amin'ny whey fromazy mba hamenoana ireo safidy tsy biby. Ny ranom-boankazo sisa tavela amin'ity dingana ity dia azo fermentina miaraka amin'ny microorganisms, ka miteraka menaka mitovy amin'ny menaka palmie eo anatrehan'ny oksizenina. Amin'ny tsy fisian'ny oksizenina dia avoaka ny asidra organika, izay azo ampiasaina hamokarana bioplastika, ankoatra ny fampiharana hafa.

Ahoana no tombotsoan'ny fitaovana fanohanana fanapahan-kevitra amin'ny orinasa amin'ny indostrian'ny sakafo?

Ny fitaovana fanohanana fanapahan-kevitra dia manome fampahalalana sarobidy ho an'ny orinasa agri-food momba ny fomba fitantanana ny sisa tavela amin'ny fomba mahomby kokoa. Izy io dia manolotra fomba hafa amin'ny fampitomboana ireo sisa tavela ireo, toy ny famokarana angovo avy amin'ny biogaz na famokarana vokatra misy vidiny. Amin'ny alàlan'ny fandraisana ireo fanao maharitra ireo, ny orinasa dia afaka mampihena ny fako, manatsara ny dian-tongony ara-tontolo iainana, ary mety hahita fidiram-bola vaovao.