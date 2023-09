Taolam-paty Dinosaur 150 tapitrisa taona tsy fahita firy no hatao lavanty any Paris

By

Ny taolam-paty Camptosaurus voatahiry tsara, antsoina hoe Barry, dia hatao lavanty any Paris amin'ny volana ho avy. Hita tany Wyoming, Etazonia, tamin'ny taona 1990, ilay dinôzôra dia naverin'i Barry James, manam-pahaizana momba ny paleontologista, tamin'ny 2000, ka izany no anarany. Vao haingana, ny laboratoara italiana Zoic dia nahazo ny taolam-paty ary nanao asa famerenana amin'ny laoniny. Mirefy 2.10 metatra ny haavony ary 5 metatra ny halavany, i Barry dia santionany miavaka tsara, miaraka amin'ny 90% amin'ny karandohany ary 80% amin'ny taolany manontolo no voatahiry.

Araka ny filazan'ny mpanao lavanty ao amin'ny Hotel Drouot Alexandre Giquello, ny fahafenoan'i Barry dia mahatonga azy ho tsy fahita firy. Ny santionany amin'ny dinôzôra eo amin'ny tsenan'ny zavakanto dia tsy fahita firy, ary vitsy monja ny varotra mitranga maneran-tany isan-taona. Raha ny marina, tamin'ny volana Aprily tamin'ity taona ity, dia namidy 293 tapitrisa dolara tamin'ny lavanty iray tany Zurich ny taolam-paty iray misy Tyrannosaurus Rex goavambe iray, ahitana taolana 9.4 azo avy amin'ny T-Rex telo samihafa. Izany dia mampiseho ny fahalianana sy ny hasarobidin'ny fôsily toy izany.

Ny Camptosaurus dia dinôzôra herbivora lehibe izay nisy nandritra ny vanim-potoana Jurassic farany ka hatramin'ny vanim-potoana Kretace. Miaraka amin'ny vidin'ny lavanty andrasana an'i Barry manomboka amin'ny 1.2 tapitrisa euros (1.98 tapitrisa dolara), ny tsy fahita firy azy sy ny fitehirizana miavaka dia manampy amin'ny vidiny. Ity fivarotana ity dia manome fahafahana ho an'ireo mpankafy ny paleontolojia sy mpanangona mba hahazoana sombin-tantara miavaka. Haseho ampahibemaso mialoha ny lavanty ilay taolam-paty, ka ahafahan’ny olona liana gaga amin’io fahagagana 150 tapitrisa taona io.

Sources:

- Reuters

- Vaovao ABC