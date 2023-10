By

Nisy ekipa astronoma nanao fikarohana mampientam-po - milaza izy ireo fa nahita ny fipoahana radio haingana indrindra hita hatramin'izay. Ilay fipoahana, izay hita voalohany tamin'ny Jona 2022 tamin'ny alàlan'ny teleskaopy Australia Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), dia heverina fa avy amin'ny vondron'ny vahindanitra mitambatra. Tombanana ho mitovy amin'ny 30 taona ny totalin'ny famotsorana ny masoandro ny angovo navoaka nandritra io fisehoan-javatra an-danitra io, miforitra ho ampahany amin'ny milisegondra.

Tamin'ny fampiasana lovia maromaro mifandray amin'ny teleskaopy radio, ireo mpikaroka dia afaka nanakaiky ny loharanon'ny fipoahana radio. Nampiasa ny Teleskaopy Very Large an'ny European Southern Observatory izy ireo avy eo mba hitadiavana ny vahindanitra niavian'ilay fipoahana. Ity fikarohana ity dia manamarika ny fotoana voalohany nahitana fipoahana tahaka izao fa sady efa antitra no lavitra noho ny fipoahana radio haingana hita teo aloha.

Ny fipoahan'ny onjam-peo haingana, izay fiposahan'ny radio mahery vaika, dia nanahiran-tsaina ny astronoma nandritra ny taona maro. Na dia eo amin'ny 50 eo ho eo aza no voatondro hatramin'izao, dia mino ny mpahay siansa fa misy an'arivony maro hafa miandry ho hita. Fanampin'izany, ny fanadihadiana dia manoro hevitra fa ireo fipoahana ireo dia afaka manome fomba fijery sarobidy amin'ny fandrefesana ny vesatry ny izao rehetra izao.

Ireo fomba ampiasaina amin'izao fotoana izao hanombantombanana ny vesaben'izao rehetra izao dia niteraka vokatra mifanohitra izay manohitra ny maodely manara-penitra momba ny cosmology. Na izany aza, ny mpikaroka ao ambadik'ity fikarohana ity dia manolotra fa ny fandalinana ny onjam-peo haingana dia afaka manampy amin'ny famenoana ireo singa tsy hita ao amin'ny piozila. Amin'ny alalan'ny fandinihana ireo fipoahana ireo, ny mpahay siansa dia afaka mandrefy ny zavatra “tsy hita” eo amin'ny vahindanitra ary mahazo fahatakarana marina kokoa momba ny vesatry izao rehetra izao.

Araka ny filazan’ny Profesora Ryan Shannon, mpiara-mitarika an’ilay fandinihana, dia maherin’ny antsasa-manilan’ny zavatra andrasana amin’izao rehetra izao no tsy hita. Heverina fa any amin'ny habakabaka eo anelanelan'ny vahindanitra no misy an'io zavatra io, saingy ny toetrany miparitaka sy mafana dia sarotra ny mamantatra amin'ny fampiasana teknika mahazatra. Mifanaraka amin'ny asan'ilay astronoma aostraliana Jean-Pierre Macquart, izay naneho tamin'ny taona 2020, fa ny fipoahana radio haingana lavitra kokoa dia manambara entona miparitaka eo anelanelan'ny vahindanitra.

Ity fikarohana farany ity dia manamafy ny fihanaky ny fiparitahan'ny onjam-peo haingana ao amin'ny cosmos ary manasongadina ny maha-zava-dehibe azy ireo amin'ny fandalinana ny firafitry izao rehetra izao. Na izany aza, ny ekipa dia manaiky fa ny taranaka teleskaopy amin'izao fotoana izao dia mety hahatratra ny fetrany amin'ny fahitana ny fipoahana lavitra kokoa. Amin'ny ho avy, fitaovana mahery vaika kokoa no ilaina mba hamoahana ny mistery amin'ireo trangan-javatra an-habakabaka ireo.

