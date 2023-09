Fôsily vao hita dia manambara ny biby fihinam-biby lehibe indrindra any Amerika Atsimo

Tao amin'ny fanadihadiana vao haingana navoaka tao amin'ny Zoological Journal of the Linnean Society, nisy ekipa mpikaroka iraisam-pirenena nanao fikarohana niavaka tany amin'ny faritra ambanivohitr'i São Gabriel, atsimon'i Brezila. Hitan'izy ireo ny sisan'ny fôsilin'ny karazana 265 tapitrisa taona antsoina hoe Pampaphoneus biccai, izay biby mpiremby lehibe indrindra sy mampatahotra indrindra tamin'ny androny talohan'ny nipoiran'ny dinôzôra.

Voaro tsara ny fôsily, anisan'izany ny karandoha feno sy taolana isan-karazany. Pampaphoneus dia anisan'ny vondrona fitsaboana voalohany fantatra amin'ny anarana hoe dinocephalians, izay biby salantsalany ka hatramin'ny lehibe miaraka amin'ny karazam-biby mpihinam-bitsika sy herbivora. Nanana taolan-tehezana matevina ireo zavaboary ireo, ka izany no anarany, izay nadika hoe “loha mahatsiravina” amin’ny teny grika. Raha hita any Afrika Atsimo sy Rosia ny ankamaroany, dia ny Pampaphoneus biccai no hany karazana fantatra any Brezila.

Ny fahitana fôsilin'i Pampaphoneus dia manome fanazavana sarobidy momba ny tontolo iainana an-tanety izay nisy taloha kelin'ny faharinganana faobe indrindra teo amin'ny tantaran'ny Tany. Mino ny mpikaroka fa io zavaboary mahatahotra io, miaraka amin'ny nifiny maranitra sy manaikitra mafy, dia nanana anjara toerana ara-tontolo iainana mitovy amin'ny saka lehibe maoderina. Nahay nisambotra sy nihinana remby kely ka hatramin’ny salantsalany izy io, ary misy porofo milaza fa afaka mitsako taolana mihitsy aza izy, mitovitovy amin’ny fihetsiky ny hyena ankehitriny.

Ny santionany vaovao dia ny karandoha Pampaphoneus faharoa hita tany Amerika Atsimo, ary lehibe kokoa noho ny voalohany, manome fahalalana tsy mbola nisy toy izany momba ny morphologie. Raha ny marina, misy porofo milaza ny fisian'ny olona lehibe kokoa, satria hita ihany koa ny ampahany amin'ny taolan'ny valanorano an'ny Pampaphoneus fahatelo.

Tombanan'ny mpikaroka fa ny olona Pampaphoneus lehibe indrindra dia mety hahatratra telo metatra ny halavany ary milanja 400kg eo ho eo. Nizara ny toeram-ponenany tamin'ny biby hafa ity biby mpihinam-bitsika taloha ity, toy ny Rastodon dicynodont kely sy ny Konzhukovia amphibiana goavam-be, izay manome topimaso ny mety hisian'ny paleontolojika ao amin'ny faritr'i Pampa.

Ny rakitsoratry ny fôsilin'i Pampaphoneus biccai dia manitatra ny fahatakarantsika ny fahasamihafana sy ny maha-zava-dehibe ny fiainana taloha tany Amerika Atsimo, izay manazava ny tontolo fahiny izay nisy an-tapitrisany taona talohan'ny fitondran'ny dinôzôra.

