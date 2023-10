Fahitana vaovao momba ny fitaratra romanina fahiny dia mampiseho ny mety ho kristaly fotonika

By

Nahavariana ny zavatra hitan’ny mpahay siansa tany amin’ny toerana arkeolojika sy fanorenana romanina fahiny. Ny sombin-javatra vita amin’ny fitaratra romanina fahiny, izay nalevina tao ambanin’ny tany nandritra ny taonjato maro, dia hita fa nanana fahaiza-manao ara-teknolojia maoderina miavaka. Ireo sombintsombiny fitaratra ireo, fantatra amin'ny loko iridescent manaitra azy, dia misy kristaly photonic izay afaka mamokatra vokatra optika amin'ny alàlan'ny sivana sy taratry ny hazavana.

Ny kristaly photonic dia nanostructures misy filaharana atoma izay afaka mamorona loko iridescent. Hita amin'ny biby isan-karazany izy ireo ary novolavolaina ho an'ny fampiasana isan-karazany. Na izany aza, ny fisian'ny krystaly fotonika amin'ny tadin'ny fitaratra romanina fahiny dia tsy zavatra nandrasan'ny ekipa mpikaroka tany am-boalohany.

Ny fikarohana dia nataon'ny mpampianatra injeniera Fiorenzo Omenetto sy Giulia Guidetti ao amin'ny Silklab ao amin'ny Oniversite Tufts. Ny firafitry ny molekiola amin'ireo sombintsombiny vera kely ireo dia miova mandritra ny an'arivony taona, ka miteraka kristaly fotonika. Ny rafitra atomika sy mineraly tsy manam-paharoa eo amin'ny tadin'ny vera dia novokarin'ny fiparitahan'ny tontolo iainana toy ny fiovan'ny pH sy ny fiovan'ny rano ambanin'ny tany.

Nantsoin'ny ekipa mpikaroka tamim-pitiavana ny sombin-javatra mahasarika ny fitaratra “Wow vera” noho ny bika aman'endriny. Nalaina tao amin’ny toerana iray akaikin’i Aquileia ankehitriny, Italia, tanàna romanina fahiny, io sombin-javatra io. Ny mikraoskaopy elektrônika nojerena dia naneho ny firafitry ny rafitra sy ny famakafakana singa amin'ny fitaratra.

Ny patina fitaratra volamena eo amin'ny ivelan'ny vera dia nomena ny fiforonan'ny bragg stacks, izay sosona silica misy density mifandimby. Ny ekipa dia mino fa ity fananganana ity dia vokatry ny harafesina sy ny fananganana indray entin'ny tany, mineraly, ranon'orana ary antony hafa. Ny soson'ny akora kristaly dia voalamina tsara ary misy sosona silika sy mineraly an-jatony mifandimby.

Ireo fikarohana ireo dia manokatra ny fahafahana mamerina sy manafaingana ny fitomboan'ny fitaovana optika ao amin'ny laboratoara. Raha tokony hanamboatra azy ireo ny mpikaroka, dia mety ho afaka mamboly ireo akora ireo amin'ny alàlan'ny dingana mitovy amin'izany izay mitranga ho azy amin'ny tadin'ny fitaratra romanina fahiny.

Amin'ny ankapobeny, ity fihoaram-pefy ity dia manome hazavana vaovao momba ny fitaratra romanina taloha sy ny tanjaky ny teknolojia mbola tsy voavaha. Navoaka tao amin'ny Proceedings of the National Academy of Sciences ilay fianarana, "Krystaly Photonika naorina tamin'ny fotoana tao anaty vera romanina fahiny."

FAQ

Inona no atao hoe kristaly photonic?

Ny kristaly fotonika dia nanostructure izay manana filaharana atôma voalamina, ka miteraka vokatra optika tokana. Afaka sivana sy taratry ny hazavana izy ireo, ka mamokatra loko iridescent. Ireo kristaly ireo dia hita amin'ny natiora amin'ny biby isan-karazany ary novolavolaina ihany koa ho an'ny fampiharana isan-karazany.

Inona no dikan'ny kristaly fotonika hita amin'ny fitaratra romanina fahiny?

Ny fahitana kristaly fotonika amin'ny sombin-javatra fitaratra romanina fahiny dia manome fahatakarana ny tanjaky ny teknolojia tsy manam-paharoa amin'ireo artifacts ireo. Mampiseho ny fiforonan'ny akora optika voajanahary izy io rehefa mandeha ny fotoana, izay mety ho azo averina sy ahafainganina ao amin'ny laboratoara. Izany dia manokatra ny fahafaha-mampitombo fitaovana optika fa tsy miantehitra fotsiny amin'ny fizotran'ny famokarana.

Ahoana no niforonan'ny kristaly fotonika teo amin'ireo vaky fitaratra romanina fahiny?

Ny fiforonan'ny krystaly fotonika eo amin'ny vaky fitaratra dia heverina ho vokatry ny harafesina sy ny fanamboarana indray. Ny fiovan'ny toetry ny tontolo iainana, toy ny fiovaovan'ny pH sy ny rano ambanin'ny tany, miaraka amin'ny fisian'ny tany sy mineraly, dia nanampy tamin'ny fiparitahana sy ny fihanaky ny tsingerin'ny silika ao anaty fitaratra. Ny sosona vita amin'ny akora kristaly dia voalamina tsara ary misy sosona silika sy mineraly mifandimby.