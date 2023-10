Dinosaurs mahaliana izay manomboka amin'ny litera 'N'

By

Ity lahatsoratra ity dia mikaroka ny tontolon'ny dinôzôra mahavariana, mifantoka amin'ny dinôzôra 12 izay manomboka amin'ny litera 'N' ny anarany. Ireo zavaboary tsy mampino ireo dia niaina nandritra ny vanim-potoanan'ny Jurassic Late Jurassic sy Late Cretaceous, izay nanome varavarankely ho an'ny lasa prehistoric tany.

Ny iray amin'ireo dinôzôra ato amin'ity lisitra ity dia Nanshiungosaurus, dinôzôro theropod lehibe iray izay nisy nandritra ny vanim-potoana Kretacea tara. Nanana fijoroana bipedal izy io ary antonony ny habeny, tombanana ho 13 ka hatramin'ny 16 metatra ny lavany ary milanja hatramin'ny 2,000 kilao. Na dia herbivore aza izy io, dia heverina ho omnivore ihany koa.

Dinosaur iray hafa, Nedoceratops, dia dinôzôra herbivora tamin'ny vanim-potoana Kretacea tara. Anisan'ny fianakavian'ny ceratopsid izy io, ary nisy felam-boninkazo miavaka voaravaka lamina tsy manam-paharoa. Na dia mitovitovy amin'ny Triceratops aza izy, dia mbola adihevitra eo amin'ny manam-pahaizana ny Nedoceratops.

Nemegtosaurus, sauropod titanosaur, dia niaina tamin'ny vanim-potoana Kretacea tara. Nalaza tamin'ny tendany tena lava be izy io, ka nahatonga azy ho tonga any amin'ny zavamaniry be hazo sy zavamaniry. Na dia tsy fantatra aza ny tena sakafony, dia heverina fa herbivoara izy io.

Neovenator, biby mpiremby nahery vaika tamin'ny vanim-potoana Kretace tany am-boalohany, dia dinôzôra theropod lehibe. Miaraka amin'ny hoho sy ny nify maranitra, dia mpihaza nahay ny dinôzôra kely kokoa. Hita tao amin'ny Nosy Wight, UK, ny fôsilin'i Neovenator.

Farany, misy ny Neuquensaurus, dinôzôra herbivora goavam-be tamin'ny vanim-potoana Kretacea tara. Ity dinôzôra ity dia an'ny vondrona sauropod saltasaurid ary heverina ho iray amin'ireo sauropods kely kokoa hita hatramin'izay. Ny tena habeny sy ny lanjan'ny Neuquensaurus dia mbola iadian-kevitra eo amin'ny manam-pahaizana.

Ireo dinôzôra dimy ireo dia maneho topimaso fotsiny amin'ireo dinôzôra 12 mahavariana izay manomboka amin'ny litera 'N'. Ny tsirairay amin'izy ireo dia manolotra fomba fijery miavaka momba ny fahasamihafana sy ny fahasarotan'ny mponina fahiny eto an-tany. Amin'ny fandalinana ireo zavaboary tsy mampino ireo, ny mpahay siansa dia afaka manohy mamaha ny zava-miafin'ny tany talohan'ny tantara taloha.

