Fandinihana ny fiantraikan'ny Gravity amin'ny fitomboan'ny mikraoba eny amin'ny habakabaka

Ao anatin'ny ezaka fikarohana goavana, ireo mpikambana ao amin'ny Oregon State University College of Engineering, Dorthe Wildenschild ary Tala Navab-Daneshmand, dia miara-miasa amin'ny NASA amin'ny tetikasa National Science Foundation izay mandalina ny fiantraikan'ny gravité amin'ny fitomboan'ny mikraoba. Ity fanadihadiana manavao ity dia misy ny fandefasana santionany any amin'ny International Space Station (ISS) mba hanadihady ny fiforonan'ny biofilms amin'ny haino aman-jery misy porous feno rano.

Ny biofilms dia vondron'ny zavamiaina bitika izay mifikitra amin'ny tany, ary ny fiforonan'izy ireo dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny sehatra isan-karazany, ao anatin'izany ny fanarenana ny rano ambanin'ny tany, ny fikarakarana rano, ny fambolena ary ny fitaovana fitsaboana. Amin'ny fahatakarana ny fomba fivoaran'ny biofilm amin'ny tontolo misy fizarana rano tsy mitovy, ny mpahay siansa dia afaka manatsara ny teknika hamahana ireo olana mifandraika amin'ny biofilm eto an-tany.

Ankoatr'izay, ity tetikasa fikarohana ity dia misy fiantraikany lehibe amin'ny fitrandrahana ny habakabaka sy ny fahasalaman'ny mpanamory sambon-danitra mandritra ny sidina an-habakabaka. Ny fahafantarana ny fiantraikan'ny microgravity amin'ny fitondran-tena biofilm dia afaka manampy ny injeniera hamolavola rafitra mahomby kokoa ary mandray anjara amin'ny fitazonana ny fahasalaman'ny mpiasa eny amin'ny habakabaka.

Wildenschild sy Navab-Daneshmand dia miomana handefa santionany avy amin'ny OSU mankany amin'ny ISS ato ho ato. Amin'ny fandraisany ireo mpanamory sambon-danitra amin'ny asa mifandray mivantana amin'ireo santionany mandritra ny hetsika fanaparitahana STEM any amin'ny fanjakan'i Oregon, dia manantena ny handray anjara amin'ny vahoaka izy ireo ary hanentana ny mpahay siansa ho avy. Fiomanana mivelatra sy protocoles amin'ny antsipiriany no hiantoka ny fahombiazan'ity ezaka maharitra taona maro ity.

Ny tetikasa dia mikendry ny hanadihady ny fifandraisana misy eo amin'ny capillary sy ny hery misintona amin'ny fitomboan'ny mikraoba. Ny capillarity, entin'ny fihenjanana amin'ny tany, dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny fihetsehan'ny rano amin'ny toerana tery. Amin'ny fanafoanana ny fiantraikan'ny gravité amin'ny tontolon'ny microgravity eny amin'ny habakabaka, ny mpahay siansa dia afaka mandalina ny fomba ifandraisan'ny capillary sy ny gravity amin'ny fiantraikany amin'ny fananganana sy ny maritrano biofilms ao anaty fitaovana porous.

Amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso amim-pitandremana ny viscosity, fampitahana ny lamin'ny fitomboana eto an-tany sy amin'ny microgravity, ary ny fampiasana scan microCT rehefa tafaverina eto an-tany, ny mpikaroka dia mikendry ny hahazo fahatakarana feno momba ny anjara asan'ny gravité sy capillary amin'ny fivoaran'ny biofilm. Ny fomba fijery telo dimanjato nomen'ny scans dia hampiseho antsipiriany be pitsiny, hampitombo ny fahalalantsika ny fomba namoronan'ireo hery ireo ny fananganana biofilm.

FAQ:

F: Inona no atao hoe biofilm?

A: Ny biofilm dia fitambaran'ny zavamiaina bitika miraikitra amin'ny tany.

F: Ahoana no hahasoa antsika eto an-tany ity fikarohana ity?

A: Ny fahatakarana ny fananganana biofilm dia mety misy fampiharana amin'ny fanarenana ny rano ambanin'ny tany, ny fikarakarana rano, ny fambolena, ary ny fisorohana ny olana mifandraika amin'ny biofilm amin'ny fitaovana fitsaboana.

F: Nahoana no mianatra ny fitomboan'ny mikraoba eny amin'ny habakabaka?

A: Afaka manampy amin'ny fanatsarana ny rafitra novolavolaina sy ny fitazonana ny fahasalaman'ny mpiasa mandritra ny sidina an-habakabaka ny fahafantarana ny fitondran-tena mikraoba niova ao amin'ny microgravity.

F: Rahoviana no halefa any amin'ny ISS ny santionany OSU?

A: Ny santionany OSU dia andrasana halefa any amin'ny ISS amin'ny faran'ny fahavaratra 2025.

F: Ahoana no hidiran'ny tetik'asa fikarohana ny mpanamory sambon-danitra?

A: Ny mpanamory sambon-danitra dia hanao asa mifandray mivantana amin'ireo santionany mandritra ny hetsika fanentanana STEM any amin'ny fanjakana Oregon.