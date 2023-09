WNBA Ņujorkas Liberty sadarbojas ar Xbox Starfield tematikas tiesā

By

Ņujorkas Liberty, profesionāla sieviešu basketbola komanda WNBA, ir sadarbojusies ar Xbox, lai izveidotu unikālu Starfield tēmu laukumu. Sadarbojoties sportam un spēlēm, laukuma dizainā ir iezīmēta Starfield raksturīgā varavīksnei līdzīga krāsa taustiņā un Starfield logotipi netālu no pusceļa līnijas. Tiesa tiks piemērota Barclays Center for the Liberty spēlē pret Losandželosas Sparks un Vašingtonas Mystics. Šī ir otrā reize, kad Liberty sadarbojas ar Xbox, lai izveidotu videospēļu iedvesmotu laukumu, taču pirmo reizi tas ir īpaši balstīts uz spēli.

New York Liberty izpilddirektore Keia Klārka pauda sajūsmu par sadarbību, norādot: "Mēs esam lepni turpināt mūsu godalgoto sadarbību ar Xbox, demonstrējot vēl vienu pirmo šāda veida sekundāro tiesu un Starfield globālo izlaišanu." Klārks arī uzsvēra iespēju sasniegt un sadarboties ar jauniem faniem, vienlaikus radot sinerģiju starp WNBA un spēļu kopienām. Bethesda Studios, Starfield izstrādātājs, 6. septembrī izlaida ļoti gaidīto spēli Xbox Series X/S, personālajam datoram, izmantojot Windows, Steam un Game Pass.

Xbox boss Fils Spensers atklāja, ka Starfield oficiālajā atklāšanas dienā jau bija pārspējis vienu miljonu vienlaicīgu spēlētāju. Šī sadarbība starp Ņujorkas Liberty un Xbox ne tikai demonstrē sporta un spēļu krustojumu, bet arī sakrīt ar vēsturiskiem pavērsieniem abām pusēm. Līdz ar Starfield izlaišanu, kas ir Bethesda Studios lielākā videospēle vairāk nekā desmit gadu laikā, un Ņujorkas Liberty piedzīvo savu labāko sezonu franšīzes vēsturē, partnerība liecina par aizraujošu laiku abām organizācijām.

Avoti:

- Xbox (xbox.com)

- Bethesda Softworks (bethesda.net)