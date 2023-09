Riot Games stratēģija aiz pagaidu spēles režīmiem League of Legends

Riot Games, League of Legends radītājs, gadu gaitā ir ieviesis daudzus spēles režīmus. Lai gan daži ir kļuvuši par pastāvīgiem spēles papildinājumiem, citi ir parādījušies tikai īslaicīgi. Tas rada jautājumu, kāpēc Riot pavada laiku, izstrādājot spēles režīmus, kas nepaliks.

Viens no nesen ieviestajiem Riot spēļu režīmiem ir Arena — 2v2v2v2 režīms, kurā komandas iesaistās ātrās un haotiskās sadursmēs. Visas spēles laikā spēlētāji saņem savvaļas papildinājumus, kas pārveido viņu spēles stilu. Neskatoties uz to, ka spēlētāji to atzinīgi novērtēja, Arēna bija pieejama tikai ierobežotu laiku līdz tās atgriešanai decembrī. Tomēr tā bija daļa no Riot apzinātās stratēģijas.

Eduardo Kortejoso, Riot Games spēļu producents, paskaidroja, ka iepriekšējie režīmi tika mērīti, pamatojoties uz konkrētiem kritērijiem, piemēram, spēļu stundām vai pirkumiem vienā kontā. Tomēr ar Arēnu Riot vēlējās to izmantot kā iespēju atjaunot spēlētāju uzticību. Šo lēmumu ietekmēja League of Legends, kas gada sākumā piedzīvoja aptuvenu problēmu.

Arēna bija paredzēta kā daļa no lielākiem pūliņiem, lai risinātu fanu sūdzības par stagnāciju un spēles apziņas samazināšanos. Līgas komandas mērķis bija izveidot režīmu, ko varētu izmantot turpmākajās iterācijās. Viņi vēlējās saglabāt komandas aspektu, kas padara līgu patīkamu, kas lika viņiem apmesties uz 2 pret 2 formātu. Tas nodrošina uz komandu orientētu pieredzi, vienlaikus samazinot šķēršļus augstas kvalitātes spēlei.

Lai gan Arena pēc sākotnējās darbības pazuda no klienta, labā ziņa ir tā, ka tā atgriezīsies kopā ar Nexus Blitz. Nākamajā Arena versijā būs uzlabojumi un jauni pavērsieni, piemēram, papildu papildinājumi, ar kuriem spēlētāji var eksperimentēt. Tas atspoguļo izmaiņas tajā, kā Riot izmanto pagaidu spēles režīmus, lai izpētītu nepietiekami apkalpotas auditorijas un apmierinātu neattaisnotās cerības.

Kortejoso atzīst, ka šī pieeja var kalpot mazākam skaitam spēlētāju, taču cer, ka tā radīs plašāku spēlētāju pieredzes klāstu. Riot nākamajos gados plāno vairāk pievērsties mācībām un eksperimentiem ar režīmiem, izmantojot vieglāku attīstības pieeju.

Rezumējot, Riot Games stratēģija, kas balstās uz pagaidu spēles režīmiem, piemēram, Arena League of Legends, ir divējāda. Pirmkārt, tā kalpo kā iespēja atjaunot spēlētāju uzticību un risināt problēmas. Otrkārt, tas ļauj Riot izpētīt jaunas idejas, mērķēt uz konkrētu auditoriju un radīt daudzveidīgu spēlētāju pieredzi. Lai gan šie režīmi var nepastāvēt pastāvīgi, tie veicina League of Legends nepārtraukto attīstību.