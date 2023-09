By

Izpratne par UPI: Spēļu mainītājs Indijas digitālo maksājumu ekosistēmā

Pēdējos gados Indija ir piedzīvojusi dramatiskas izmaiņas maksājumu ekosistēmā, un digitālie darījumi kļūst arvien izplatītāki. Galvenais šīs transformācijas dalībnieks ir vienotā maksājumu saskarne (UPI), sistēma, kas ir mainījusi indiešu darījumu veidus. Indijas Nacionālā maksājumu korporācija (NPCI) 2016. gadā atklāja, ka UPI ir kļuvis par spēļu pārveidotāju, kas ļauj veikt tūlītējus reāllaika maksājumus, izmantojot mobilās ierīces.

UPI skaistums slēpjas tā vienkāršībā un ērtībā. Tas ļauj lietotājiem saistīt vairākus bankas kontus ar vienu mobilo lietojumprogrammu, apvienojot vairākas bankas funkcijas, nevainojamu līdzekļu maršrutēšanu un tirgotāja maksājumus vienā platformā. Turklāt tas atvieglo "peer to Peer" iekasēšanas pieprasījumus un ļauj plānot maksājumus. Sistēma darbojas 24/7, ļaujot lietotājiem veikt finanšu darījumus jebkurā diennakts laikā.

Turklāt UPI sadarbspēja ir vēl viena iezīme, kas to atšķir. Tas ļauj lietotājiem veikt darījumus starp jebkurām divām pusēm neatkarīgi no tā, vai tās ir privātpersonas, uzņēmumi vai pat valdība. Šī sadarbspēja attiecas uz visām bankām un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, padarot to par patiesi universālu platformu.

UPI ieviešana ir arī demokratizējusi digitālos maksājumus Indijā. Pirms tā ieviešanas digitālie maksājumi lielākoties bija ierobežoti, izmantojot kredītkartes vai debetkartes. Tomēr UPI ir ļāvis ikvienam, kam ir bankas konts un mobilais tālrunis, piedalīties digitālajā ekonomikā. Tam ir bijusi liela ietekme uz finanšu iekļaušanu, ievedot oficiālajā finanšu sistēmā miljoniem indiešu bezbanku un banku nepietiekamības.

Turklāt UPI ir bijusi nozīmīga loma bezskaidras naudas ekonomikas veicināšanā. Nodrošinot drošu un efektīvu alternatīvu skaidrai naudai, tas ir palīdzējis samazināt atkarību no fiziskās valūtas. Tas ir īpaši svarīgi tādā valstī kā Indija, kur ekonomikā tradicionāli dominē skaidra nauda.

Darījumu apjoma ziņā UPI ir piedzīvojis eksponenciālu pieaugumu. Saskaņā ar NPCI datiem, UPI darījumi 2. gada oktobrī pārsniedza 2020 miljardus, kas liecina par tā plašo piekrišanu. Šo izaugsmi veicinājusi viedtālruņu un interneta savienojamības pieaugošā izplatība, kā arī valdības virzība uz digitalizāciju.

Tomēr, lai gan UPI ir guvis ievērojamus panākumus, tas nav bez problēmām. Tādas problēmas kā darījumu kļūmes, krāpšana un datu konfidencialitātes problēmas ir parādījušies kā potenciāli šķēršļi. Iestādēm ir obligāti jārisina šīs problēmas, lai nodrošinātu ilgtspējīgu UPI izaugsmi.

Noslēgumā jāsaka, ka UPI patiešām ir mainījis Indijas digitālo maksājumu ekosistēmu. Tā vienkāršība, ērtības un iekļautība ir padarījusi to par populāru izvēli lietotāju vidū. Indijai turpinot ceļu uz digitalizāciju, sagaidāms, ka UPI būs vēl nozīmīgāka loma valsts finanšu ainavas veidošanā. Neraugoties uz izaicinājumiem, UPI nākotne izskatās daudzsološa, un tā plāno no jauna definēt indiešu darījumus turpmākajos gados.