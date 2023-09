New One UI Watch 5 atjauninājums ievieš universālus žestus uzlabotai viedpulksteņa vadībai

By

Samsung jaunākais One UI Watch 5 atjauninājums piedāvā revolucionāru funkciju ar nosaukumu Universal Gestures, paplašinot viedpulksteņa lietošanas koncepciju, izmantojot žestus. Lai gan ātrās palaišanas žesti jau bija pazīstami Galaxy Watch lietotājiem, universālie žesti piedāvā atšķirīgu viedpulksteņa vadības līmeni.

Universālie žesti kalpo kā pieejamības rīks, nodrošinot pilnīgu viedpulksteņa kontroli, izmantojot žestus. Lai gan lielākā daļa lietotāju joprojām dos priekšroku skārienvadībām, universālie žesti ir lielisks rīks personām ar roku traumām vai invaliditāti.

Universālo žestu iespējošana ir vienkārša. Savā Galaxy Watch, kurā darbojas One UI Watch 5, piekļūstiet iestatījumu izvēlnei, atveriet sadaļu “Pieejamība”, pieskarieties “Mijiedarbība un veiklība”, pēc tam “Universālie žesti” un ieslēdziet funkciju. Varat arī iespējot, izmantojot lietotni Galaxy Wearable savā pievienotajā viedtālrunī.

Lai saprastu, kā darbojas universālie žesti, pirmo reizi iespējojot funkciju, ir pieejama detalizēta apmācība. Kad esat pabeidzis, varat pārslēgties no skārienjūtīgas navigācijas uz universālajiem žestiem, divreiz pagriežot plaukstas locītavu no vienas puses uz otru. Saspiešanas žesti un rokas saspiešana dūrē tiek izmantoti, lai pārvietotu marķieri (fokusa indikatoru) pa lietotāja interfeisu un attiecīgi simulētu ekrāna pieskārienus iezīmētajiem lietotāja interfeisa elementiem.

Turklāt universālie žesti ļauj lietotājiem piekļūt izvēlnei Darbība, divreiz saspiežot roku dūrē. Šajā izvēlnē ir pieejamas pogas ritināšanai, ātrā paneļa atvēršanai, pulksteņu ciparnīcu rediģēšanai, piekļuvei programmu atvilktnei un citām darbībām.

Lietotāji var elastīgi pielāgot žestu funkcijas, mainīt marķiera krāsu, modificēt kursora skenēšanas iestatījumus, rediģēt izvēlni Darbības, pielāgot ātrumu un jutību un daudz ko citu. Šos iestatījumus var viegli pielāgot viedpulkstenī vai lietotnē Galaxy Wearable.

One UI Watch 5 atjauninājums pašlaik ir pieejams Galaxy Watch 6 sērijām, ar Galaxy Watch 4 un Galaxy Watch 5 sērijām atsevišķos reģionos. Samsung turpina paplašināt pieejamību vairākos tirgos, uzlabojot viedpulksteņa pieredzi ar Universal Gestures.

