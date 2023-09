Izpratne par LED apgaismojumu un augu augšanu

By

Noslēpuma atklāšana: izpratne par zinātni aiz LED augšanas gaismām un augu augšanas

Noslēpuma atklāšana: izpratne par zinātni aiz LED augšanas gaismām un augu augšanas

Zinātne par LED apgaismojumu un augu augšanu ir aizraujošs fizikas, bioloģijas un tehnoloģiju sajaukums. Tas ir temats, kam pēdējos gados ir pievērsta liela uzmanība, jo īpaši pieaugot iekštelpu lauksaimniecībai un pieaugot interesei par ilgtspējīgu lauksaimniecību. LED augšanas gaismas ar to energoefektivitāti un ilgu kalpošanas laiku ir kļuvušas par galveno instrumentu šajos centienos. Bet kā tieši viņi strādā? Kā tie ietekmē augu augšanu? Iedziļināsimies noslēpumā.

LED jeb Light Emitting Diode ir pusvadītāju ierīce, kas izstaro gaismu, kad caur to iet elektriskā strāva. Šo gaismu var precīzi noregulēt uz noteiktiem viļņu garumiem, padarot LED augšanas gaismas neticami daudzpusīgas. Tos var noregulēt, lai izstarotu tikai to gaismas spektru, ko augi izmanto fotosintēzei, tādējādi optimizējot enerģijas izmantošanu. Tā ir būtiska priekšrocība salīdzinājumā ar tradicionālajām audzēšanas gaismām, kas izstaro plašu gaismas spektru, no kuras lielāko daļu augi neizmanto.

Šīs diskusijas centrā ir fotosintēze, process, kurā augi pārvērš gaismu ķīmiskajā enerģijā. Augi fotosintēzei galvenokārt izmanto sarkano un zilo gaismu. Sarkanā gaisma, kuras viļņa garums ir aptuveni 660 nanometri, tiek izmantota fotosintēzes procesā un veicina ziedēšanu un augļu veidošanos. Zilā gaisma, aptuveni 460 nanometri, veicina lapu un stublāju augšanu. Pielāgojot LED augšanas apgaismojuma jaudu, audzētāji var kontrolēt augu augšanu, manipulējot ar to, lai sasniegtu vēlamos rezultātus.

Turklāt LED augšanas gaismas rada mazāk siltuma nekā tradicionālās augšanas gaismas. Tas samazina augu bojājumu risku un ļauj to novietot tuvāk augiem, vēl vairāk palielinot gaismas efektivitāti. Tiem ir arī ilgāks kalpošanas laiks, kas parasti ilgst 50,000 XNUMX stundas vai vairāk, padarot tos par rentablu izvēli ilgstošai lietošanai.

Pētījumi liecina, ka LED augšanas gaismas var ievērojami uzlabot augu augšanu. Pētījumā, kas publicēts žurnālā “HortScience”, konstatēts, ka salātiem, kas audzēti zem LED apgaismojuma, ir par 25% lielāka raža nekā salātiem, kas audzēti luminiscences gaismā. Tāpat pētījumā “Journal of Applied Horticulture” tika atklāts, ka zemenēm, kas audzētas zem LED apgaismojuma, ir augstāka raža un labāka augļu kvalitāte nekā tām, kas audzētas tradicionālajās gaismās.

Bet runa nav tikai par ražu. LED augšanas gaismas var ietekmēt arī kultūraugu uzturvērtību. Pētījumā “Journal of Agricultural and Food Chemistry” tika atklāts, ka bazilikā, kas audzēts LED apgaismojumā, ir augstāks noteiktu antioksidantu līmenis nekā bazilikā, kas audzēts dienasgaismas gaismā. Tas liecina, ka LED augšanas gaismas varētu izmantot, lai uzlabotu kultūraugu uzturvērtību.

Noslēgumā jāsaka, ka zinātne par LED augšanas apgaismojumu un augu augšanu ir aizraujoša gaismas, enerģijas un dzīvības mijiedarbība. LED augšanas gaismas ar spēju izstarot noteiktus gaismas viļņu garumus, piedāvā jaudīgu rīku augu augšanas optimizēšanai un ražas uzlabošanai. Tie ir nozīmīgs sasniegums lauksaimniecības tehnoloģijās, kam varētu būt izšķiroša nozīme nākotnes pārtikas pieprasījuma apmierināšanā. Turpinot izpētīt un izprast šo tehnoloģiju, mēs varam sagaidīt vēl aizraujošākus notikumus iekštelpu lauksaimniecības jomā un ne tikai.