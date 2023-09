Asteroīda parauga atgriešanas misija OSIRIS-REx sasniedz kulmināciju

By

250. septembrī Jūtas tuksnesī paredzēts nolaisties kapsula, kurā ir 24 grami asteroīdu putekļu, iezīmējot NASA OSIRIS-REx misijas kulmināciju. 2016. gadā uzsāktās misijas mērķis bija savākt un atgriezt paraugu no asteroīda Bennu, kas sniedz vērtīgu ieskatu mūsu Saules sistēmas veidošanā pirms vairāk nekā 4.5 miljardiem gadu. Kapsula tiks rūpīgi nogādāta NASA laboratorijā Hjūstonā, lai novērstu piesārņojumu, pirms tā tiks izplatīta dažādām iesaistītajām laboratorijām visā pasaulē.

Bennu, būdams salīdzinoši primitīvs materiāls, ir ļoti vērtīgs zinātniekiem, kuri vēlas izprast Saules sistēmas izcelsmi. Līdzīgi meteorīti ar Bennu sastāvu nokrīt uz Zemes, taču tie bieži sadeg atmosfērā vai tiek piesārņoti ar sauszemes vidi. OSIRIS-REx misija piedāvā unikālu iespēju izpētīt nepiesārņotu paraugu.

Kanādas pētniekiem būs arī iespēja analizēt daļu no parauga, pateicoties viņu ieguldījumam misijā ar OLA (OSIRIS-REx lāzera augstuma mērītāja) instrumentu. Kanādas Kosmosa aģentūrai būs pieejami 4% no parauga, kas atbilst 10 gramiem. Jorkas universitātes pētnieks Maikls Deilijs plāno izmērīt sava parauga siltumvadītspēju, lai noteiktu visa asteroīda termiskās īpašības. Dominika Veisa un viņas kolēģi no Britu Kolumbijas universitātes izmantos jutīgu masu spektrometrijas veidu, lai noteiktu Bennu sastāvu.

Lai gan trīs ceturtdaļas no parauga tiks saglabātas nākamajām paaudzēm, lai tās varētu pētīt, OSIRIS-REx misija turpināsies pēc kapsulas piegādes. Zonde dosies riņķot ap asteroīdu Apophis 2029. gadā.

